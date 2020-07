Aufreger im Finale des Coupe de France: Kylian Mbappé verletzte sich im Spiel gegen Saint-Etienné und musste unter Tränen das Spielfeld verlassen. Loic Perrin hatte den Franzosen zuvor rüde von den Beinen geholt und für eine Rudelbildung gesorgt. Neben einigen Gelben Karten auf beiden Seiten entschied der Schiedsrichter nach Ansicht der Szene auf Rot für den Kapitän von St. Étienne.

Thomas Tuchel kriegte sich auf der Bank gar nicht mehr ein. Immer wieder schimpfte der Trainer von Paris Saint-Germain über die harte Gangart von Gegner AS Saint-Étienne, sodass ihm mehrfach der Mundschutz herunterrutschte.

Im Finale des Coupe de France sah Tuchel, wie seine Spieler von Beginn an hart unter Druck gesetzt wurden. Häufig wussten sich die Akteure von St. Étienne nur mit Fouls zu helfen.

So auch in der 26. Minute: Loic Perrin grätschte PSG-Star Kylian Mbappé von der Seite um. Dabei knickte der Weltmeister unglücklich mit dem rechten Fuß um und musste behandelt werden.

Bitterer Abend für Mbappé und Perrin

Auf dem Feld entwickelte sich indes eine Rudelbildung, in dessen Folge gleich vier Spieler die Gelbe Karte sahen. Übeltäter Perrin wurde zunächst auch mit Gelb bestraft, ehe Schiedsrichter Amaury Delerue sich nach Ansicht der Szene doch für Rot entschied. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Ein bitteres Ende für beide involvierten Akteure: Während Mbappé unter Schmerzen und Tränen den Rasen verlassen musste, war es für Kapitän Perrin auf der anderen Seite wahrscheinlich das letzte Spiel seiner Karriere. Der 34-Jährige wird den Verein verlassen und vieles deutet auf ein Karriereende hin.

Eine Diagnose bei Mbappé steht noch aus. Der Angreifer kehrte in der zweiten Halbzeit auf Krücken und mit einer Schiene am Sprunggelenk auf die Bank zurück.

Am Ende zitterte sich PSG dank eines Treffers von Neymar in der 14. Minute zum Pokal-Sieg, wird sich aber deutlich steigern müssen, will man am 31. Juli auch den Ligapokal gegen Olympique Lyon und das Finalturnier der Champions League in Lissabon gewinnen.

