1. Spieltag in der zweiten norwegischen Liga. IK Start Kristiansand tritt bei Asane Football an. Die Gäste gewinnen vor 1.239 Zuschauern mit 5:1 (2:0).

Dreifacher Torschütze für Kristiansand: Jonatan Braut Brunes, Cousin von BVB-Star Erling Braut Haaland. "Das war einer der besten Tage meines Lebens", meinte Brunes anschließend.

Es gehört zur guten Sitte im Fußball, dass ein dreifacher Torschütze den Spielball für seine herausragende Leistung behalten darf. Und so versuchte auch Brunes, sich die Pille einzuverleiben.

Doch der 21-Jährige hatte die Rechnung ohne einen besonders eifrigen Mitarbeiters von Asane gemacht, der Brunes das Spielgerät partout nicht aushändigen wollte.

Jonatan Brunes wollte zahlen, bekam den Ball aber trotzdem nicht

"Ich habe gefragt, ob ihn den Ball behalten kann. Die Antwort war 'nein'. Dann habe ich gefragt, ob ich dafür bezahlen kann. Auch da war die Antwort 'nein'", sagte Brunes.

Und so zog Brunes mit seiner siegreichen Kollegen unverrichteter Dinge wieder ab.

Doch die Geschichte hat ein Happy End parat für den Haaland-Cousin. Gorm Natlandsmyr, Geschäftsführer von Asane, bekam Wind von der Sache und nahm die Angelegenheit selbst in die Hand.

Spielball per Post nach Kristiansand

"Wir wussten nicht genau, was passiert war. Aber als ich am nächsten Tag erfuhr, dass er den Ball nicht bekam, habe ich sofort versucht, das zu regeln. Und so habe ich den Ball in eine Box gepackt und diese nach Kristiansand geschickt. Brunes hat den Ball verdient", sagte Natlandsmyr zu Eurosport.

"Es war ein Missverständnis. Einer unserer freiwilligen Mitarbeiter dachte wohl, dass wir keine Bälle zu verschenken hätten. Es wäre für uns auch angenehmer, eine bessere Defensive zu haben, dann müssten wir keine Bälle abgeben", scherzte Natlandsmyr.

Aus Kristiansand bekam Natlandsmyr laut eigener Aussage jede Menge positiver Nachrichten für seine Geste. Ende gut, alles gut.

