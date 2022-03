Fußball

Cristiano Ronaldo stimmt Fans auf Playoff-Showdown gegen Nordmazedonien ein: "Spiel unseres Lebens"

Am Dienstagabend (20.45 Uhr) geht es für Portugal um alles. Kapitän Cristiano Ronaldo sieht im Playoff-Finale gegen Nordmazedonien sogar das "Spiel unseres Lebens". Für einen möglichen Erfolg und den damit verbundenen Einzug in die WM-Endrunde in Katar Ende des Jahres brauche es aber die Fans. Ronaldos flammendes Plädoyer gibt es hier im Video.

00:01:00, vor einer Stunde