Im Viertelfinale der Youth League trifft Borussia Dortmund auf Atlético Madrid.

Zum ersten Mal kämpft die U19 des BVB um den Einzug ins Final Four.

Ad

Nach dem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen über Manchester United sind nun die Rojiblancos zu Gast im Signal Iduna Park.

Bundesliga Erst Lewandowski, jetzt Süle: Bayern-Stars brechen Training ab VOR EINER STUNDE

Wir begleiten das Spiel für Euch live im Ticker.

34. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Die Spanier stellen mit der Führung den Spielverlauf bisher auf den Kopf. Die Mannschaft von Mike Tullberg absolviert ein starkes Spiel, hat 60 Prozent Ballbesitz. Aber im Gegensatz zu Fink verwertete Currás den Strafstoß. Dennoch: Der U19 des BVB bleibt noch eine Stunde.

31. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Javier Currás bleibt eiskalt. Er verlädt Ostrzinski und schiebt den Ball links unten ein. Die Gäste führen mit ihrem zweiten Torschuss.

28. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Nun gibt es Elfmeter für die Gäste. Salim El Jebari wird an der Strafraumkante angespielt und nimmt den Ball mit einem perfekten Kontakt in den Strafraum mit. Der Spanier steht frei vor Silas Ostrzinski, im letzten Moment grätscht Coulibaly dazwischen, trifft aber mehr El Jebari als den Ball. Weinberger zeigt auf den Punkt.

24. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Super Schuss von Lion Semic. Der 18-Jährige wird von Göktan Gürpüz bedient und zieht vom Sechzehner mit dem linken Fuß ab und schießt Richtung rechtes oberes Eck. Aber wieder ist Iturbe zur Stelle und pariert herausragend.

Altor Gismera gegen Göktan Gürpüz Fotocredit: Getty Images

14. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Kritische Szene im Sechzehner des BVB. Innenverteidiger Soumalia Coulibaly schirmt den Ball ab, greift dabei mit dem rechten Arm nach hinten, um sich Platz zu verschaffen. Dabei greift er Carlos Martín ins Gesicht. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer geht zu Boden, Schiedsrichter Julian Weinberger aus Österreicher lässt aber weiterlaufen.

10. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Der Elfmeter hat die Gäste nach einer schwachen Anfangsphase aufgeweckt. Die Mannschaft aus der spanischen Hauptstadt ist nun besser in diesem Spiel angekommen, gewinnt mehr Zweikämpfe und hat mehr Ballbesitz als in den ersten fünf Minuten.

6. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Bradley Fink vergibt die Riesenchance für die Schwarz-Gelben vom Punkt. Er schießt den Ball in die rechte untere Ecke, aber Alejandro Iturbe im Tor der Rojiblancos spekuliert richtig und fährt die linke Pranke aus und lenkt den Ball um den Pfosten. Dennoch: Ein guter Start für den BVB in dieses Spiel.

5. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Elfmeter für den BVB! Jamie Bynoe-Gittens dringt in höchstem Tempo in den Strafraum ein, Sergio Diez ist zu langsam und kann den Angreifer nur durch ein Foulspiel stoppen. Die Chance zur frühen Führung für die Gastgeber.

3. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Die Borussia kommt gut in die Begegnung und schnürt die Spanier in der Anfangsphase in der eigenen Hälfte ein. Druckvoller Beginn der Schwarz-Gelben.

Die Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Ostrzinski - Coulibaly, Collins, Husseck - Semic, Gürpüz, Kamara, Lütke-Frie, Rothe - Bynoe-Gittens, Fink

Atlético Madrid: Iturbe - Sergio, Ibra, Navarro, Kostis - Barrios, Gismera, Curras, Corral - Carlos Martin, Salim

Hallo und herzlich Willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum Youth-League-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid im Signal Iduna Park. Pascal Steinmann begleitet das Spiel für Euch live im Ticker.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zu hoch gepokert? Salah spielt mit Legendenstatus

BVB-Coach Rose kontert Meisterfrage mit Wurstsuppen-Spruch

Ligue 1 Pochettino vor Abschied: PSG nimmt angeblich Kontakt zu Conte auf VOR 30 MINUTEN