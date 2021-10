Das DFB-Team gehörte bei der Auslosung 251 Tage vor Turnierbeginn zu den vier Teams in Topf 1.

Bei der EM 2017 war die deutsche Mannschaft im Viertelfinale gegen Dänemark ausgeschieden.

Nach zwei turnierfreien Sommern strebt die deutsche Auswahl den neunten EM-Titelgewinn an, Titelverteidiger sind die Niederländerinnen.

Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich steigt in Old Trafford, das Finale in Wembley.

Die Auslosung im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Russland Island

Termine: 1. Spieltag: 06. bis 10. Juli 2022, 2. Spieltag: 11. bis 14. Juli 2022, 3. Spieltag: 15. bis 18. Juli 2022, Viertelfinale: 20. bis 23. Juli 2022, Halbfinale: 26./27. Juli 2022, Finale: 31. Juli 2022 in London.

(SID)

