Fünf Tage nach dem dramatischen 3:2-Sieg über Israel führten Kevin Schade (5./90.) und Malik Tillman (32.) die DFB-Auswahl zum souveränen Erfolg in Szeged, Erik Shuranov (54.) und Tom Krauß (65.) erhöhten in der zweiten Halbzeit. Mit zwölf Punkten und 17:4 Toren aus vier Partien grüßt Deutschland souverän von Platz eins in Gruppe B. Für die Ungarn war Tamas Kiss (39.) erfolgreich.

"Am Anfang haben wir uns noch schwer getan, aber am Ende haben wir verdient gewonnen", sagte Doppeltorschütze Schade bei "ProSieben Maxx". "Unser Ziel waren zwei Siege, das haben wir geschafft. Jetzt gilt es daran anzuknüpfen und weiterzumachen", resümierte Bayern-Talent Tillman, der sich dazu auf den freien Abend in Ungarn freute: "Ich hoffe, es geht noch irgendetwas."

Di Salvo nahm eine Änderung in der Startelf vor: Linksverteidiger Noah Katterbach vom 1. FC Köln ersetzte nach seinem Assist gegen Israel den Gladbacher Luca Netz. Neben den abgereisten Youssoufa Moukoko (Muskelverletzung) und Roberto Massimo (Corona-Infektion) fiel auch Shinta Appelkamp vor dem Spiel krankheitsbedingt aus. Nachrücker Ansgar Knauff von Borussia Dortmund feierte dafür sein U21-Debüt.

Bundesliga Boateng empört Matthäus-Kritik: "Lust gehabt auf Schlagzeile" VOR 4 STUNDEN

Vor dem Anpfiff hatte Di Salvo bei "ProSieben Maxx" noch in "sehr positiven Erinnerungen an Ungarn" geschwelgt, denn hier hatte die U21 im März mit einem 3:0-Auftaktsieg gegen den Gastgeber den Grundstein für den späteren EM-Titel gelegt. "Wir wollen jetzt mit dem jüngeren Jahrgang daran anknüpfen", forderte der damalige Kuntz-Assistent - und sein Team lieferte.

Starke Anfangsphase ebnet den Weg

Mit einer dominanten Anfangsphase setzten die DFB-Talente den Gastgeber aus Ungarn direkt unter Druck und trafen prompt durch den Freiburger Schade. Die Offensive um Kapitän Jonathan Burkardt versprühte viel Spielfreude, Tillman erhöhte folgerichtig auf 2:0 nach Vorlage von Schade.

Kurz vor und nach der Halbzeitpause zeigte sich die neuformierte Auswahl allerdings wie gegen Israel anfällig in der Defensive. Obwohl Di Salvo noch vor den Kontern der Gastgeber gewarnt hatte, kassierte sein Team erneut ein Gegentor nach einer Umschaltaktion des Gegners, am Ende schob Kiss freistehend vor Luca Philipp ein. Im Laufe des zweiten Durchgangs stabilisierte sich die Di-Salvo-Elf wieder und sorgte für die Entscheidung.

Der nächste U21-Lehrgang folgt schon in einem Monat mit weiteren Qualifikationsspielen für die Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien. Dann empfängt der dreimalige Europameister Polen (12. November) und San Marino (16. November).

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ex-Profi wirft Neymar fehlenden Enthusiasmus vor

(SID)

Kuntz vorgestellt: Das sagt der neue Türkei-Coach

Fußball Entscheidung über Ausrichter der EM 2028 fällt im September 2023 VOR 5 STUNDEN