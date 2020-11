Im leeren Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße erzielte Manuel Wintzheimer vom Hamburger SV in der 42. Minute per Foulelfmeter den Führungstreffer. Ebenfalls per Strafstoß glich Slowenien nicht einmal 60 Sekunden nach dem Seitenwechsel durch Zan Medved aus. Er war vom gerade eingewechselten Stephan Ambrosius (Hamburger SV) gefoult worden. Der Elfmeter in der Schlussphase, den Zan Celar vergab, war äußerst fragwürdig.