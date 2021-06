Publiziert 02/06/2021 Am 08:54 GMT

DFB-Direktor Bierhoff hatte nach dem WM-Debakel 2018 in Russland das mehrköpfige Expertenteam ins Leben gerufen. Es soll eine "beratende Funktion zu strategischen Prioritäten und Maßnahmen rund um die Nationalmannschaften und Akademie" einnehmen.

In Sachen Trainer-Ausbildung bewegt sich laut Vogts aber kaum etwas. Sein Rat an den DFB lautet: Holt den früheren Trainer-Chefausbilder Erich Rutemöller (76) zurück. "Er hat zahlreiche Trainer ausgebildet, die heute auf allerhöchstem Niveau arbeiten", begründete Vogts.

Auch in der Spieler-Ausbildung laufe längst nicht alles in die richtige Richtung. "Wir müssen auch wieder das Außergewöhnliche in den Mittelpunkt stellen", meinte der frühere Verteidiger. Statt Spieler fast zwanghaft beidfüßig auszubilden, sollten ihre Stärken verbessert werden. "Ein Franz Beckenbauer war außergewöhnlich, dennoch hatte er seinen linken Fuß nur zum Bier holen", scherzte Vogts.

