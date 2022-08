Bei seinem Besuch des EM-Finals, das Deutschland 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen England verloren hatte, habe Scholz das Team ins Bundeskanzleramt eingeladen.

Einen Termin hierfür werde man noch mitteilen.

Bereits am Sonntag hatte Scholz seinen Besuch beim DFB in der Pause des Endspiels in der ARD angekündigt: "Herr Bierhoff und ich sind verabredet. Ich fahre nach Frankfurt", hatte der Bundeskanzler gesagt.

"Wir werden uns nicht um das Thema drücken. Ich bin davon überzeugt, dass gleiche Bezahlung eine wichtige Rolle spielt."

(SID)

