Hansi Flick suchte sich im Hintergrund ein ruhiges Plätzchen im Schatten, mit schelmischem Grinsen blickte der Bundestrainer auf das neue Herzstück des deutschen Fußballs. Vor der atemberaubenden Kulisse der Frankfurter Skyline soll Flick künftig den Grundstein für sportliche Erfolge legen, auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) träumt nach turbulenten Jahren von einem Neuanfang. Die offizielle Einweihung des 150 Millionen Euro teuren Campus soll zum Aufbruchssignal in bessere Zeiten werden.

"Das ist eine Art Labor, hier wird viel entwickelt. Es ist ein Innovationstreiber für den Fußball insgesamt. Es ist ein Ort des Austauschs und der Ideen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf vor rund 300 Gästen in der Kennedyallee: "Es ist offenes, modernes Arbeiten. Wir wollen keine Ruhe sondern produktive Unruhe. Man tauscht sich aus, es ist Transparenz da. Dafür wollen wir symbolisch auch hier stehen."

Flick pflichtete Neuendorf bei und sieht im neuen modernen Campus des Deutschen Fußball-Bundes die Grundlage für eine positive Entwicklung der Nationalmannschaft. "Das ist eine gute Basis. Erfolg kann man nie garantieren, man kann sich nur gut vorbereiten. Das werden wir hier tun können. Das wollen wir schon für den Winter Richtung Katar."

Er finde die Anlage "gigantisch. Das ist einfach eine tolle Sache", führte er aus. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, habe es "andere Voraussetzungen" gebraucht, erklärte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff: "Ein sportliches Zuhause, um die Entwicklung voranzutreiben." Die Eröffnung komme "zum richtigen Zeitpunkt". Damit könne die nach den Wechseln in der Führungsetage entstandene Aufbruchstimmung "noch besser" transportiert werden. "Das hat eine tolle Symbolik", führte Bierhoff aus.

Hansi Flick (l.) und Oliver Bierhoff bei der Eröffnung des DFB-Campus Fotocredit: Getty Images

Flick: "Wollen gemeinsam Großes schaffen"

Neben Flick ließen sich auch Rio-Weltmeister Philipp Lahm, der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, die früheren DFB-Granden Reinhard Grindel und Rainer Koch, Vize-Präsidentin Celia Sasic oder DFL-Chefin Donata Hopfen und zahlreiche Prominenz aus der Bundesliga den "Quantensprung" (Neuendorf) für den deutschen Fußball nicht nehmen. Nach 39 Monaten Bauzeit geht der Campus zum 1. Juli in den Vollbetrieb.

Es sei ein "unglaubliches Gefühl", dass der deutsche Fußball nun "ein Zuhause" habe, schwärmte Bierhoff: "Hier wollen wir für den Fußball da sein und etwas bewegen." Es gehe darum, "hier gemeinsam Großes zu schaffen", sagte Flick: "Das ist schon beeindruckend, ich bin happy."

Auf dem Gelände der früheren Galopprennbahn ist etwas Einmaliges entstanden. Der ausschweifende Gebäudekomplex inklusive der vier Fußballplätze im Freien und einer Halle mit einem Kunstrasenplatz in regulärer Größe erinnert in seinem Stil und aufgrund der großzügig eingebauten Technik an die Zentralen der großen IT-Konzerne im Silicon Valley.

"Gigantischer" Campus mit einem Manko

Ins Auge fallen vor allem die nicht voneinander abgetrennten Büroräume, die eine Vernetzung der einzelnen Abteilungen forcieren sollen. Selbst Flick hat kein festes Büro. Der Bundestrainer arbeitet in der sogenannten Trainer-Lounge, von wo aus alle Plätze - auf denen sich die Nationalmannschaften zukünftig regelmäßig auf ihre Heimspiele vorbereiten - überblickt werden können. Das A-Team soll im September erstmals zu Gast sein.

Einziges Manko dabei: Das sogenannte Athletenhaus mit 33 Zimmern ist zu klein für den Tross der Männer-Nationalmannschaft, der Frauen-Auswahl sowie der U21. Der Platz reicht "nur" für die Juniorenteams, die Eliteteams müssen mit dem Bus vom Hotel aus zum Campus gebracht werden. Das durch die Coronakrise ohnehin strapazierte Budget durfte schlicht nicht überzogen werden, auch die Bau-Verzögerung sollte im Rahmen bleiben.

Aber die moderne Architektur mit zahlreichen zukunftsweisenden Aspekten ist auch so schon beeindruckend. "Der Erfolg toppt alles. Wir wollen gute Nationalmannschaften und mit diesem Campus können wir das schaffen", sagte Neuendorf.

DFB-Star Dallmann schwärmt: "Ein Traum"

Von der Qualität der sportlichen Bereiche (Plätze, Kabinen, Fitnessräume, Regenerations-Einrichtungen, Technologie-Labor) konnte sich zuletzt schon die Frauen-Nationalmannschaft in ihrer EM-Vorbereitung überzeugen. "Es ist ein Traum", schwärmte beispielsweise Linda Dallmann: "Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen besseren Rasen hatte."

Erstmals könnte damit der Grundstein für einen deutschen Erfolg auf dem Campus gelegt worden sein - und viele weitere Male sollen folgen.

(SID)

