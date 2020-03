"Viele unserer Spieler versuchen, auch auf privater Ebene das eine oder andere anzuleiern. Hier gab es sehr schnell Einigkeit darüber, dass wir als Mannschaft ein Zeichen setzen wollen", so Bierhoff auf der Pressekonferenz des DFB am Mittwoch weiter.

Spendenaktion: DFB-Führungsspieler als Initiatoren

Der 51-Jährige betonte, dass die Nationalspieler während der Coronakrise aufgrund ihres Ansehens in der Öffentlichkeit als gutes Beispiel in der Gesellschaft vorangehen können:

" Wir diskutieren öfter darüber, dass wir als Nationalspieler Vorbilder sein müssen, Kraft haben, etwas sagen zu können und ebenso die wirtschaftliche Kraft haben, zu helfen. "

Die Initiatoren der Spende in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro waren laut Bierhoff Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich und Toni Kroos.

Den entscheidenden Impuls für die großzügige Spendenaktion gab letztlich der DFB-Kapitän, wie der Sportdirektor bestätigte:

" Neuer hat dann die Initiative ergriffen mit den Spielern aus dem erweiterten Kader zu telefonieren. Die Aktion wurde ganz schnell umgesetzt und das zeigt, dass die Mannschaft eine Einheit ist. "

DFB: Bierhoff appelliert an die Bevölkerung

Die DFB-Stars hatten am Mittwoch bereits ihre Fans via Instagram auf die Plattform "wirhelfen.eu" hingewiesen, bei der sich jeder Anhänger selbst an der Aktion beteiligen kann.

"Eines ist in dieser Krise ganz deutlich: Alle werden von betroffen sein, nicht nur die Großen, sondern auch die vielen Kleinen", betonte Bierhoff weiter und appellierte an das Wirgefühl in der Bevölkerung:

" In einer Solidargemeinschaft ist es normal, dass diejenigen, die wirtschaftlich besser dastehen die Gemeinschaft unterstützen und sich solidarisch zeigen. "

