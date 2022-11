Ein Eigentor von US-Torhüterin Casey Murphy (52.) brachte Deutschland glücklich in Führung, Superstar Megan Rapinoe (85.) glich als Joker aus. Das Siegtor erzielte die eingewechselte Paulina Krumbiegel (89.).

Bereits am Sonntag steht zum Abschluss des aufregenden EM-Jahres in Harrison/New Jersey der nächste Härtetest an, der zum Warmlaufen für die WM-Titeljagd im nächsten Sommer in Australien und Neuseeland dient.

Im Sunshine State hatte allerdings zunächst Hurrikan "Nicole" die Vorbereitung des DFB-Teams durcheinander gewirbelt. Am Spieltag aber hatte sich das Wetter beruhigt, stürmisch ging es nur auf dem Platz zu.

Vor 16.917 Zuschauern im Stadion des MLS-Klubs Inter Miami beorderte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Kapitänin Alexandra Popp mit ihrer Kopfball- und Zweikampfstärke ins Mittelfeld, dafür begann Laura Freigang im Sturm. Ein halbes Dutzend EM-Heldinnen fehlt derzeit verletzt, die Belastungssteuerung stand im Jahresendspurt im Fokus.

Krumbiegel mit Traum-Comeback

Doch sofort entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Für Deutschland setzte Spielmacherin Lina Magull (4./7.) die ersten Akzente. Als aber die Gastgeberinnen den Druck erhöhten, bekam die umformierte DFB-Abwehr ständig Probleme mit dem Weltklasse-Sturm um Alex Morgan.

Kapitänin Lindsey Horan (34./35.) verpasste gleich doppelt nur knapp die Führung für die USA, Nationaltorhüterin Merle Frohms wurde immer wieder gefordert. Für die EM-Zweiten sorgte nur Magull (45.+1) kurz vor der Pause noch mit einem Freistoß für Torgefahr.

Nach der Pause aber durfte Krumbiegel (TSG Hoffenheim) nach langer Verletzung ihr Comeback im DFB-Trikot geben und setzte gleich Impulse. Nachdem Horan erneut den Pfosten traf, führte der Konter zur deutschen Führung: Klara Bühls Abschluss nach toller Einzelleistung prallte vom Pfosten an Murphys Rücken und so ins Tor.

Die Führung verlieh der DFB-Auswahl sichtlich Rückenwind - mit toller Moral gelang der blendend aufgelegten Krumbiegel nach Rapinoes Ausgleich noch der Lucky Punch.

