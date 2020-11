Für die EURO 2022 in England war das Team von Martina Voss-Tecklenburg bereits zuvor qualifiziert. "Die Leistung war ordentlich", befand die Bundestrainerin im "ZDF": "Nur die Chancenauswertung ist ein kleiner Makel."

In Ingolstadt brachte Innenverteidigerin Marina Hegering (16.) die deutsche Elf per Kopf nach einem Eckball früh auf Kurs. Vor den Augen von DFB-Direktor Oliver Bierhoff erzielte Frankfurts Shootingstar Freigang (21., 39., 45.) noch vor der Pause einen Dreierpack.

Die 22-Jährige, derzeit auch beste Torjägerin in der Bundesliga, steht nach drei Länderspielen nun schon bei vier Toren. Linda Dallmann (72.) durfte über ihr siebtes DFB-Tor jubeln. Paulina Krumbiegel (90.+2) setzte mit ihrem Premierentreffer den Schlusspunkt.

Zum Abschluss des Länderspieljahres steht am Dienstag (18:00 Uhr) das Duell in Irland auf dem Programm. Mit einer makellosen Bilanz und 43:0-Toren führt Deutschland die Gruppe I mit acht Punkten vor den Irinnen an. Die EM-Endrunde war aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden.