Nach ihrer Gala winkten Dreierpackerin Klara Bühl und Co. bei der Ehrenrunde glücklich ins Publikum, die Fans in Erfurt jubelten den deutschen Fußballerinnen begeistert zu: Das Torfestival bei der Generalprobe gegen die Schweiz hat Hoffnungen für die EM geschürt - mit dem 7:0 (2:0) im letzten Härtetest gegen die Schweiz tankte die DFB-Auswahl jede Menge Selbstvertrauen für die schwierige Mission in England.

"Es tut super gut, so ein Spiel zu absolvieren. Das gibt Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So soll es weitergehen", sagte die überragende Bühl am ZDF-Mikrofon: "In der Pause haben wir einige Sachen angesprochen und wollten sie umsetzen. Das hat sehr, sehr gut geklappt."

Die bärenstarke Bühl (6./61./66.), Lina Magull (41.), Linda Dallmann (81./alle Bayern München), Jule Brand (89./TSG Hoffenheim) und Sydney Lohmann (90.+5/Bayern München) trafen zum überzeugenden Sieg für den spielfreudigen und spritzigen Rekordeuropameister. Zwei Wochen vor dem kniffligen EURO-Auftakt gegen den Vize-Europameister Dänemark (8. Juli) konnte Martina Voss-Tecklenburg hochzufrieden sein mit dem finalen Formcheck.

"Was uns auszeichnet ist die Frische", sagte die Bundestrainerin: "Wir haben uns mit vielen Toren belohnt, und wenn wir genau das mitnehmen können, dann hat das einen großen Wert."

Deutschlands linke Seite sorgt für Alarm

Vor nur 5918 Zuschauern im Steigerwaldstadion bot Voss-Tecklenburg wie angekündigt ihre aktuell stärkste Startelf auf. Kapitänin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) kam nach ihrer Corona-Infektion in der Vorwoche erst in der Schlussphase zum Einsatz, für sie begann Lea Schüller vom FC Bayern im Sturm.

Nach nervöser Anfangsphase fand die DFB-Auswahl wie von "MVT" gewünscht in ihr druckvolles Spiel. Schnelles Umschalten und tolle Übersicht brachten so die frühe Führung ein.

Denn Mittelfeldmotor Magull setzte Bühl mit einem perfekten Pass in die Tiefe in Szene. Die Flügelspielerin blieb in ihrem 24. Länderspiel cool und schloss mit rechts zum 1:0 ab. Das gab Sicherheit, die deutsche Auswahl bestimmte mit großer Laufbereitschaft das Geschehen.

In der Abwehr vor Torhüterin Merle Frohms (Eintracht Frankfurt) brannte nichts an. Marina Hegering (Bayern München) gab in der Innenverteidigung nach langer Zwangspause ihr DFB-Comeback. Neben der abgeklärten Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) war der 32-Jährigen in einigen Szenen auch noch die mangelnde Spielpraxis anzumerken.

Nach vorne sorgte besonders die linke Seite mit der bärenstarken Bühl für Unruhe. Mit einem tollen Solo auf dem Flügel bereitete die 21-Jährige dann den zweiten Treffer durch Magull vor.

DFB: Einwechselspielerinnen treffen

Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild, Deutschland blieb am Drücker, den Schweizerinnen fiel in der Offensive kaum etwas ein. Also fasste sich eben Bühl ein Herz, verzückte das Publikum erst mit einem Distanzschuss unter die Latte, um dann nach einem Pfostentreffer von Schüller noch einmal abzustauben.

Die eingewechselten Dallmann, Brand und Lohmann erhöhten in der Schlussphase.

Bis Mittwoch setzen die DFB-Frauen nun noch ihren finalen Lehrgang in Herzogenaurach fort. Am 3. Juli reist das Team von Frankfurt aus nach London, wo in Brentford das Basislager bezogen wird. Die weiteren Gruppengegner sind Mitfavorit Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).

