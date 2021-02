Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lobte "Engagement und Laufbereitschaft" ihres Teams, bemängelte aber auch die "Präzision in den Flanken und dem letzten Pass". Der Rekordeuropameister präsentierte sich exakt 500 Tage vor Beginn der Frauen-EM 2022 in England in der Tat noch eingerostet. Die Endrunde ist nach der verpassten Olympia-Qualifikation das nächste Highlight für die Olympiasiegerinnen.