Unerzwungene Fehler, vor allem beim finalen Pass oder im Abschluss, standen nach dem 2:0 (1:0) gegen Belgien im Aachener Tivoli ganz oben auf der Mängelliste der Chefin. "Das Thema verfolgt uns ja schon länger", erklärte "MVT", wollte zugleich aber nicht überkritisch sein: "Die Arbeit an der Präzision wird uns begleiten, und das kann man üben."

Die Aufarbeitung begann sogleich. Denn schon am Mittwoch (18:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) geht es beim Drei-Nationen-Wettbewerb "Three Nations. One Goal" gegen die Niederländerinnen um den Turniersieg.