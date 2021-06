Publiziert 04/06/2021 Am 20:08 GMT | Update 06/06/2021 Am 09:53 GMT

In Madrid boten die Europameister von 2012 und 2016 den 14.743 Zuschauern nur mäßige Unterhaltung. Einem Treffer näher war dabei Portugal, am 19. Juni in München zweiter deutscher Gegner. Bei der besten Chance köpfte Diogo Jota nach einer Flanke von Cristiano Ronaldo knapp über das Tor (60.). Die EM-Generalprobe bestreiten die Portugiesen am Mittwoch gegen Israel.

Ungarn, am 23. Juni ebenfalls in München letzter deutscher Gruppengegner, holte derweil in Budapest einen knappen Sieg. Das Team von Trainer Marco Rossi ist somit seit zehn Partien unbesiegt. Andras Schäfer (36.) erzielte sein erstes Tor für die Nationalmannschaft. Der Leipziger Peter Gulacsi stand als einziger Bundesliga-Profi in der Startelf.

Nicht zu stoppen ist weiter der viermalige Weltmeister Italien. Das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini bezwang EM-Teilnehmer Tschechien in Bologna im letzten Test locker. Für die seit September 2018 in 27 Spielen ungeschlagene Squadra Azzurra war es der achte Zu-Null-Sieg in Folge.

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (23.), Nicolò Barella (42.), Lorenzo Insigne (66.) und Domenico Berardi (73.) erzielten die Tore.

