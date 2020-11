Als es zum vierten Mal hinter ihm eingeschlagen hatte, verlor Manuel Neuer in seinem denkwürdigen Rekordspiel die Contenance. Im Sitzen schlug der Nationaltorhüter mit der rechten Hand heftig gegen den Pfosten, sein vulgärer Kraftausdruck ("F.....") war bis in die deutschen Wohnzimmer zu hören. Und seine Vorderleute? Die ließen die Schultern hängen und schauten beschämt zu Boden.

Niemand - so lautete die erschütternde Antwort nach 90 demütigenden Minuten. Am unscheinbaren Weltmeister Toni Kroos konnte sich niemand aufrichten, der als Abwehrchef auserkorene Niklas Süle war heillos überfordert, auch der zuletzt bärenstarke Leon Goretzka tauchte ab. Joshua Kimmich, der als emotionaler Leader das Team hätte aufrütteln können, konnte verletzt zu Hause nur den Fernseher anschreien.

Die neue Chef-Debatte, die indirekt auch mit der heiß diskutierten Frage nach einer Rückkehr des Weltmeister-Trios Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng zusammenhängt, heizte ausgerechnet Schweinsteiger als Allererster an. Der ehemalige DFB-Kapitän zeigte am "ARD"-Mikrofon deutlich mehr Feuer als so mancher Spieler auf dem Platz.

"Ich nehme die Spieler in die Pflicht, da muss mehr kommen. Gerade die, die schon länger dabei sind, müssen das Heft in die Hand nehmen", forderte der Weltmeister von 2014: "Bis zur Europameisterschaft ist nicht so viel Zeit. Vielleicht können wir bis dahin diese Werte irgendwie in die Spieler reinbringen, um dann solche Ergebnisse zu vermeiden."