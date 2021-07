"Auf dem grünen Rasen für Menschenrechte zu demonstrieren und dann Sponsorenverträge mit der staatlichen Airline eines Landes anzustreben, in dem die Menschenrechtslage äußerst fragil ist, passt schwerlich zusammen", sagte Gyde Jensen, die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, der "Bild am Sonntag".

Wie die FDP-Politikerin kann auch Cem Özdemir das Vorgehen des DFB nicht nachvollziehen. "Die EM hat gezeigt, wie weit sich der Fußball von der europäischen Wirtschaft entfernt hat - fast alle EM-Sponsoren stammen aus Asien oder den USA oder eben Katar", äußerte der Bundestagsabgeordnete der Grünen: "Wenn der DFB einen nachhaltigen Weg im Verbund mit ihm nahestehenden Stakeholdern gehen will, sollten diese Gespräche nicht geführt werden."

Über die Gespräche des Verbandes mit einem der wichtigsten Staatskonzerne des nächsten WM-Gastgebers hatte als erstes die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Demnach sind die Verhandlungen schon so weit, dass demnächst eine Vorlage für das Präsidium erstellt werden könnte.

Bundestagsfraktionen warnen DFB vor Vertrag mit Qatar Airways

Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien warnten derweil den DFB. Der SPD-Innenpolitiker und niedersächsische Sportminister Boris Pistorius bezeichnete es gegenüber der Zeitung Welt als "beschämend", dass "ein angeblich gemeinnütziger Verein wie der DFB, der die Nationalmannschaft für Human Rights Position beziehen lässt, mit derart fragwürdigen Sponsoren verhandelt".

Der Verband habe "offensichtlich völlig den Kompass verloren und manövriert sich auf direktem Weg ins gesellschaftliche Abseits", so Pistorius, der einen möglichen Vertragsabschluss für "ein verheerendes Signal für den deutschen Fußball insgesamt" hält.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, sagte: "Sollte der DFB tatsächlich darüber verhandeln, sich von der Staatsfluglinie Qatar Airways sponsern zu lassen, muss sich der Verband entscheiden: Entweder ist der DFB weiter ein glaubwürdiger Kämpfer für Menschenrechte, Weltoffenheit und Toleranz, oder er bindet sich und sein Wertesystem aus finanziellen Gründen an den Staat Katar."

Die dem Abschluss eines Sponsorenvertrags unweigerlich folgende Debatte "wäre eine schwere Belastung für die Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft," so Frei. Auch Vertreter von Grünen, Linkspartei, FDP und AfD kritisierten den Verband.

Informationen der Süddeutschen Zeitung zufolge erwägt der DFB eine Kooperation mit Qatar Airways. Mit Bezug auf "mehrere Quellen aus politischen und wirtschaftlichen Kreisen" berichtet die "SZ", der DFB stehe derzeit in Verhandlungen mit der staatlichen Fluglinie des WM-Gastgebers von 2022. Der DFB in Person von Marketingchef Holger Blask äußerte sich der Zeitung gegenüber dazu inhaltlich nicht.

DFB und FC Bayern unter Beschuss

DFB-Marketingchef Holger Blask ließ wissen, dass der Verband generell keine Gespräche mit aktuellen oder potenziellen Partnern kommentiere: "Wenn es etwas zu vermelden gibt, können wir gerne darüber reden."

Laut der "BamS" hat sich das DFB-Präsidium bereits dafür entschieden, den bis 2022 laufenden Vertrag mit der Lufthansa aufzulösen, weil die deutsche Fluggesellschaft ihre Zahlungen deutlich kürzen will. Wie Blask hüllt sich aber auch DFB-Boss Peter Peters in Schweigen. "Ich kann einen Sachverhalt nicht bewerten und kommentieren, wenn ich die wirtschaftlichen Rahmendetails noch gar nicht kenne", sagte der Co-Interimspräsident.

Doch schon jetzt scheint klar, dass der krisengeschüttelte DFB erneut mit Anlauf in ein Fettnäpfchen gesprungen ist. Scheinbar ist es an den Verantwortlichen des Verbandes vorbeigegangenen, dass sowohl die Europäische Fußball-Union (UEFA) als auch Rekordmeister Bayern München für ihre Kooperationen mit Katar massiv in der Kritik stehen.

Katar wegen Menschenrechtslage schwer in der Kritik

Es passt ins diffuse Bild des führungslosen und von Skandalen erschütterten DFB, dass der Facebook-Auftritt seines Co-Chefs Rainer Koch nur so von Regenbogenfahnen wimmelt - während gleichzeitig mit dem Staatsunternehmen eines Landes verhandelt wird, in dem Homosexualität unter Strafe steht.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Menschenrechte dem DFB doch nicht so wichtig sind, wie er es rund um das Länderspiel der Nationalmannschaft im März gegen Island (3:0) propagiert hatte. Der Schriftzug "Human Rights" war damals auf den T-Shirts der Spieler zu lesen.

Die viel beachtete Aktion richtete sich eindeutig an die Adresse Katars. Das Emirat wird seit Jahren wegen der Menschenrechtslage, der Situation der Gastarbeiter und der Korruptionsvorwürfe rund um die WM-Vergabe heftig kritisiert.

