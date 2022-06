Fußball

DFB: Nationalspieler Ilkay Gündogan schwelgt in WM-Erinnerungen: "Immer fantastisch"

Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League gegen Italien, das die deutsche Nationalmannschaft mit einem 1:1-Remis beendete, trifft die DFB-Elf nun in München auf England. Nationalspieler und Manchester-City-Star Ilkay Gündogan erinnert sich vor dem Klassiker an seine ersten großen Fußball-Ereignisse als Kind zurück. Er schwärmt von Weltmeisterschaften und anderen Erinnerungen..

00:01:10, vor 27 Minuten