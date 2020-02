Jürgen Klopp weiß, wovon er spricht. Der 52-Jährige trainierte Emre Can beim FC Liverpool knapp zweieinhalb Jahre, bevor sich der deutsche Nationalspieler für einen Wechsel in die Serie A zu Juventus Turin entschied.

Nun spielt er in Dortmund, dank eines Last-Minute-Coups der Borussia auf dem Wintertransfermarkt. 30 Millionen Euro wandern dafür nach Turin. Für Klopp die absolut richtige Entscheidung, wie er gegenüber der "Bild" erklärt:

" Ich freue mich für den BVB und Emre Can. Das ist eine Win-Win-Situation. Emre ist bei einem Klub, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt. "

Can ist laut Klopp ein "Top-Junge" und überdies ein "toller, vielseitiger Fußballer mit einer überragenden Einstellung".

Can-Debüt im Pokal gegen Werder?

Der 25-Jährige könnte im Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen (heute ab 20:45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) erstmals zum Einsatz kommen - in einer Partie, in der der BVB klarer Favorit ist.

Trainer Lucien Favre schloss dieses Szenario auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zumindest nicht aus. "Er hat am Sonntag trainiert. Ich muss mit ihm sprechen, ob er bereit ist, schon im Kader zu stehen, aber es ist möglich."

Klopp sieht Dortmund mit den beiden Neuzugängen auf bestem Wege, in dieser Saison Großes zu erreichen.

" Ich traue dem BVB in der Rückrunde mit Can und Haaland noch einiges zu. "

Unter Klopp wurde der BVB 2012 zum bislang letzten Mal deutscher Meister. Ein Erfolg, den man am liebsten in diesem Jahr wiederholen würde.

Zorc spricht von der Meisterschaft

"Wir haben unser Saisonziel nie geändert. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir um die deutsche Meisterschaft mitspielen wollen und das gilt auch heute noch", hatte Sportdirektor Michael Zorc erst am vergangenen Wochenende bestätigt. "Lautsprecherei" wolle man freilich nicht betreiben, "aber die Verfolgerrolle wollen wir so gut wie möglich annehmen".

Zunächst gilt die Konzentration aber dem DFB-Pokal. Den gewannen die Borussen übrigens 2017 zum bis dato letzten Mal - und zwar unter Trainer Thomas Tuchel...

