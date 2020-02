Der erst am Freitag vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin verpflichtete Can stand dabei noch nicht im Kader. Nach einer individuellen Einheit am Samstagmorgen regelte er persönliche Angelegenheiten.

"Emre hat trotz seiner erst 26 Jahre eine große Erfahrung. Er wird uns Dynamik und Robustheit bringen. Wir glauben, dass wir mit ihm besser werden und noch einen Schritt nach vorne gehen", sagte Kehl.

(SID)

