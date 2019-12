So lief das Spiel:

Der SV Wehen Wiesbaden unter Leitung von Rüdiger Rehm zeigte vor allem in den ersten 25 Minuten eine sehr couragierte und engagierte Leistung und kam immer wieder gefährlich nach vorne. Einzig die mangelnde Chancenverwertung musste sich der Zweitligist vorwerfen. Über Nicklas Shipnoski (2. Minute) und Maximillian Dittgen (21.) kam der SVWW zu zwei hervorragenden Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht zur Führung nutzen.

Der Effzeh blieb trotz mangelnder Ideen und Lösungen ruhig und konnte ab Mitte der ersten Halbzeit besser agieren und kam zunächst zu einigen Halbchancen (Jhon Cordoba, 27. und Anthony Modeste, 29.). Zum Ende der Halbzeit wird der Bundesligist dann deutlich feldüberlegen und stellte nach schöner Vorarbeit von Florian Kainz Cordoba auf 1:0 (39.), ehe der Österreicher kurz darauf selber als Torschütze auftrat. Nach Flanke von Kevin Kingsley Schindler traf Kainz sehenswert per Seitfallzieher (43.) und ging so mit einem etwas schmeichelhaften 2:0 in die Halbzeit.

Lorch’s Doppelschlag bringt Wehen zurück

FC-Keeper Timo Horn brachte den Underdog dann zurück in die Partie, als er einen Schuss von Dittgen vor die Füße von Jerimias Lorch abwehrte und dieser zum Anschlusstreffer kam (53.). Nur vier Minuten später wurde Lorch im Mittelfeld nicht attackiert, was er mit einem schönen Distanzschuss zum 2:2 ausnutzte (57.). Einzig durch den eingewechselten Simon Terodde kamen die Kölner zu einen Großchance, als der Stürmer aus fünf Metern zu zentral auf das Tor köpfte, SVWW-Keeper Lukas Watkowiak reagierte glänzend.

Wehen zeigt Kampfgeist

Die Verlängerung wurde zunächst von beiden Teams verhalten geführt. Die lange Spielzeit und der enorme Kampf wurde auf beiden Seiten sichtbar. Trotzdem kam der Effzeh in Person von Terodde zu einer Doppelchance, der Angreifer fand erst in Watkowiak und dann am Pfosten seinen Meister (93.).

Dann sollte es aber doch noch klappen, als Louis Schaub nach einer der zahlreichen Ecken aus der Drehung die Kölner wieder in Front brachte (107.). Wehen wusste aber wieder einmal zu antworten und kam kurz vor Schluss durch einen Lupfer von Kyereh zum erneuten Ausgleich.

Im Elfmeterschießen standen beide Keeper im Fokus, Horn hielt drei von fünf Versuchen, Watkowiak zwei aus fünf. Am Ende verwandelte Neuzugang Birger Verstraete den entscheidenden Elfmeter und schoss den 1. FC Köln in die zweite Runde.

Das fiel auf: Florian Kainz

Florian Kainz war heute der Aktivposten beim 1. FC Köln. Nachdem er in der vergangenen Saison nicht immer in der Startelf der Kölner zu finden war, hat er sich unter Beierlorzer im neuen System im linken Mittelfeld als feste Größe präsentiert. Der Österreicher war sowohl für jegliche Standards zuständig, bereitete das 1:0 vor und traf beim 2:0 selbst.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 4

Beide Mannschaften brauchten in der regulären Spielzeit nur jeweils vier Minuten für beide Treffer. Cordoba und Kainz (39. und 43.) sowie Lorch (53. und 57.) wussten dem Gegner mit schnellen Treffern zu gefährden. Beide Teams waren nach jeweils dem ersten Gegentor deutlich angeknockt.