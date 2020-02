Alle News zum FC Bayern

"Meine Aufstellung gebe ich so früh nicht bekannt, aber es kann gut sein, dass wir einen Wechsel vornehmen", ließ Flick die Journalisten einen Tag vor dem Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim wissen.

Nicht dabei sein wird allerdings Ivan Perisic. Der Kroate zog sich im Training eine "Fraktur am Außenknöchel" zu. "Das muss verschraubt werden. Es wird vier Wochen dauern, bis das geheilt ist", so Flick. Die Verletzung des 31-Jährigen sei "im ersten Moment ein Schock".

Das Protokoll: So lief die Pressekonferenz mit Flick:

13:57 Uhr - Flick über Gnabrys Fitness

"Für Serge wäre es gut gewesen, wenn er die erste Woche im Trainingslager mittrainieren hätte können. Das war nicht möglich wegen der Achillessehnenprobleme - aber man hat das gut in den Griff bekommen."

13:56 Uhr - Flick über seine Zeit bei Hoffenheim

"Es war keine einfache Zeit, im Leben kann nicht immer alles zu einhundert Prozent so laufen, wie man das möchte. Man hat sich letztlich gut getrennt und das ist Teil meiner Vita, ich bin damit im Reinen."

13:54 Uhr - Flick über Feier auf Rathausbalkon

"Ich kann mich daran erinnern, bin ja vier Mal auf dem Rathausbalkon in München gestanden. Es ist Vergangenheit, interessiert mich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit meiner Frisur zufrieden wäre (lacht). Ich habe aber kein Bild davon."

13:52 Uhr - Flick über Coman

"Meine Aufstellung gebe ich so früh nicht bekannt, aber es kann gut sein, dass wir einen Wechsel vornehmen. Bei Coman gehen wir davon aus, dass er am kommenden Sonntag wieder im Kader ist. Wir hatten nicht gedacht, dass er so früh wieder auf dem Platz steht. Er wird morgen eine Trainingseinheit machen, dann wie das Team einen Tag frei haben. Gegen Leipzig wird er auf der Bank sein."

13:49 Uhr - Flick über Wechsel in der Startelf

"Es wäre schlecht, wenn alle zufrieden wären. Im Moment liegt aufgrund der guten Leistungen vielleicht kein Grund vor, viel zu wechseln. Alle Spieler sind heiß und wollen. Ich denke, wenn ich dann Wechsel vornehmen, dass der betreffende Spieler bereit ist."

13:48 Uhr - Flick über Hernández

"Lucas wird im Kader sein gegen Hoffenheim. Das heißt aber nicht, dass er spielfähig ist, wenn es eng wird. Er macht allerdings Fortschritte. Es ist wichtig, dass er dabei ist, damit er Spielpraxis bekommt."

13:47 Uhr - Flick über Vorbereitung auf Hoffenheim

"Wie bereiten die Partie so vor in der Champions League und der Bundesliga. Mein Trainerteam und ich versuchen, den Spielern alles mitzugeben. Das ist unsere Arbeit, auf dem Platz muss das Team das in die Hand nehmen. Ich denke nicht an negative Dinge, ich gehe es immer positiv an. Wir wollen in die nächste Runde und am Ende auch nach Berlin."

13:45 Uhr - Flick über Thiago

"Thiago ist ein außergewöhnlicher Fußballer und er hat im Moment das Glück, die Tore zu machen. Er kann auf der Sechs und der Acht spielen und hat seine Qualitäten in der Offensive."

13:44 Uhr - Flick über Hoffenheim

"Hoffenheim wird ein Gegner, der selbst spielen will, das haben wir nicht so oft. Schreuder macht eine sehr gute Arbeit, er ist ein absoluter Fußballfachmann und es freut mich, dass er so erfolgreich ist."

13:42 Uhr - Flick über Lob von Präsident Hainer

"Es freut mich, so etwas zu lesen, aber bei Bayern können sich die Dinge schnell ändern. Das ist im Moment aber nicht mein Thema. Der FC Bayern muss schauen, was er für die Zukunft möchte. Wenn wir gewinnen und der Verein Ruhe hat, sind das die besten Voraussetzungen."

13:40 Uhr - Flick über Gnabry

"Serge Gnabry konnte die erste Woche im Trainingslager nicht mitmachen und musste etwas nachholen, aber er ist zu 100 Prozent fit."

13:38 Uhr - Flick über Perisic-Verletzung

"Er hat eine Fraktur am Außenknöchel. Das muss verschraubt werden, was vier Wochen dauert, bis es wieder geheilt ist. Nicht einfach, weil er sehr gut in Form war und uns mit seiner Erfahrung sehr gut getan hat. Es ist im ersten Moment ein Schock."

13:36 Uhr - Es geht los - Hansi Flick ist da

Der Bayern-Coach, der mit seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende durch einen 3:1-Erfolg beim FSV Mainz die Tabellenführung in der Bundesliga eroberte, hat auf dem Podium platzgenommen.