Hansi Flick ist kein Mann, der sich allzu schnell aus der Ruhe bringen lässt - auch nicht, wenn es Lob von höchster Stelle in den höchsten Tönen gibt.

"Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Flick. Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative", hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer laut "Passauer Neue Presse" am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Fanklub-Besuchs geschwärmt.

Flick gab zu, dass ihn diese Wertschätzung seiner Arbeit zwar freue, er aber auch wisse, "dass das bei Bayern München von Woche zu Woche anders sein kann". Der 54-Jährige weiß, wovon er spricht. Im November vergangenen Jahres startete er in der Bundesliga mit zwei 4:0-Siegen gegen Dortmund und Düsseldorf in seine Zeit als Bayern-Chefcoach. Massive Euphorie. Danach setzte es zwei 1:2-Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach. Massive Kritik.

Thiago "schuldet" Bayern noch fünf Tore

Verständlich, dass der Coach nach zuletzt sechs Liga-Erfolgen in Serie und vor dem Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim (Mittwoch ab 20:45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) zurückhaltend bleibt. So beantwortete er auch die Frage, wie es ihm gelungen sei, Thiago in eine derart überragende Form zu bringen, sachlich - die Leistungssteigerung des Spaniers wollte er sich nicht selbst auf die Fahnen schreiben:

" Thiago ist ein außergewöhnlicher Fußballer und er hat im Moment das Glück, die Tore zu machen. Er kann sowohl die Sechs als auch die Acht spielen und er hat seine Qualitäten in der Offensive. "

Thiago habe vor der Saison gesagt, dass er acht Tore machen kann. "Also hat er noch fünf vor sich", witzelte Flick. Der Trainer scheint derzeit stets die richtigen Worte zu finden, um seine Stars zu pushen und die Spieler zu motivieren, die auf der Bank sitzen. "Es wäre schlecht, wenn alle zufrieden wären", betonte Flick, kündigte aber auch an, gegen Hoffenheim wahrscheinlich einen Wechsel in der Startelf vorzunehmen.

Bayern-Star Thiago AlcántaraGetty Images

Neben dem K.o.-Spiel gegen die Kraichgauer stehen in den kommenden Wochen der Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig (Sonntag ab 18:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) und das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea im Fokus. Abgesehen von der Verletzung von Ivan Perisic, der sich einen Tag vor dem Pokalspiel im Training eine Fraktur am rechten Außenknöchel zuzog, entspannt sich die personelle Lage bei den Bayern vor dieser wichtigen Saisonphase.

Positive Signale von Gnabry, Coman, Hernández und Martínez

Serge Gnabry soll dann wieder die Schlüsselrolle einnehmen, die er in der Hinrunde inne hatte. Nach seinen Achillessehnen-Beschwerden sei er "wieder zu 100 Prozent" fit, so Flick.

Bei Kingsley Coman, der an einem Kapseleinriss im linken Knie laboriert, gehe man davon aus, "dass er am kommenden Sonntag wieder im Kader ist. Wir hatten nicht gedacht, dass er so früh wieder auf dem Platz steht." Im Kracher gegen Leipzig am kommenden Wochenende werde der Franzose schon wieder auf der Bank sitzen.

Positives wusste Flick auch von Lucas Hernández zu berichten, der von einer Sprunggelenks-Operation ausgebremst wurde. "Er wird im Kader sein gegen Hoffenheim." Für einen Einsatz dürfte es aber wohl noch nicht reichen.

Lucas Hernández | FC Bayern MünchenGetty Images

Javi Martínez, der mit einem Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel ausfällt, peilt sein Comeback für Mitte Februar an und wäre damit für den Königsklassen-Showdown mit Chelsea (Hinspiel 25. Februar ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) eine Option. Damit muss Flick im Februar von seinen Leistungsträgern wohl "nur" auf Perisic und Innenverteidiger Niklas Süle verzichten, der nach seinem Kreuzbandriss auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung steht.

Insgesamt aber haben die Bayern allen Grund, in allen drei Wettbewerben optimistisch auf Titeljagd zu gehen. Das Triple ist realistisch, zumal sich Hansi Flick mit ziemlicher Sicherheit auch in der heißen Phase der Saison nicht aus der Ruhe bringen lassen wird. Nicht von Lobeshymnen und auch nicht von herber Kritik...

