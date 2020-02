Das Szenario wäre auch zu schön gewesen. Das Lazarett beim FC Bayern begann sich langsam aufzulösen. Die Langzeitverletzten Kingsley Coman und Lucas Hernández werden in Kürze zurück erwartet. Einzig Niklas Süle benötigt nach seinem Kreuzbandriss noch ein paar Wochen.

Nun der "Schock" für die Bayern, wie Hansi Flick es selbst formulierte. Ivan Perisic verletzte sich im Training, er bekam von Neuzugang Álvaro Odriozola einen Schlag auf den Knöchel. Diagnose: Fraktur im rechten Außenknöchel. Fehlzeit: sechs bis acht Wochen.

"Das muss verschraubt werden, was vier Wochen dauert, bis es wieder geheilt ist", erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Der Ausfall sei "nicht einfach, weil er sehr gut in Form war und uns mit seiner Erfahrung sehr gut getan hat."

Gnabry kehrt in die Startelf zurück

Ausgerechnet jetzt.

Mit dem DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim beginnen die heißen Wochen beim FC Bayern. Dreifachbelastung für den Triple-Traum. Da kann der Ausfall des Stammspielers, der in den vergangenen Wochen auf dem Flügel zu überzeugen wusste, nichts Gutes bedeuten.

Stammspieler war Perisic auch wegen der Ausfälle von Serge Gnabry und Kingsley Coman geworden - beide werden nun wieder wichtig. Gnabry ist wieder vollständig belastbar. Nach seinen Einwechslungen in den Bundesliga-Spielen gegen Schalke 04 und Mainz 05 wird der Nationalspieler in Kürze höchstwahrscheinlich wieder in die Startelf berufen.

Flick sagte über ihn:

" Es wäre für Serge gut gewesen, wenn er die erste Woche im Trainingslager mittrainiert hätte. Er war beim ersten Spiel in Berlin schon mit dabei. Da war er vielleicht noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber jetzt ist er es. Das zählt. "

Vieles spricht dafür, dass Gnabry gegen Hoffenheim von Beginn an stürmen darf. Sobald Coman wieder vollständig fit ist, wird Flick überlegen müssen. Denn in diesem Fall wäre im 4-3-3 für Thomas Müller keinen Platz mehr. Angesichts seiner starken Form ist eine komplette Ausbootung des ehemaligen Nationalspielers eher nicht zu erwarten.

Dreifachbelastung und fitte Spieler: Rotation wird notwendig

Neun Punkte aus drei Rückrundenspielen, der Coach möchte in seiner Elf am liebsten nichts ändern, sagte: "Im Moment liegt aufgrund der guten Leistungen vielleicht kein Grund vor, viel zu wechseln." Klingt logisch. Und doch scheint Rotation unausweichlich.

Bedeutet: Gnabry kehrt in die Startelf zurück, das wäre früher oder später ohnehin der Fall gewesen. Darüber hinaus wird Flick zunächst punktuell seine Ersatzspieler bringen, um einzelne Stars zu entlasten. Philippe Coutinho und Corentin Tolisso werden Einsatzzeit bekommen. Coman wird sich stärker einbringen wollen.

Flick kündigte an, der Franzose stünde voraussichtlich am Sonntag im Spiel gegen Leipzig im Kader.

Die Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner wird Flick nutzen, um seine Ergänzungsspieler zu motivieren und die Verletzten wieder in Topform zu bringen. Für den Pokalkracher gegen Hoffenheim wird er sorgfältig abwägen, wer spielt - auch angesichts der Bedeutung des Topspiels gegen RB Leipzig am Sonntag.

Langfristig ist es gut möglich, dass Flick die Startelf noch einmal umbaut und möglicherweise auch die Formation ändert. Der Konkurrenzkampf lebt.

Perisic: Was bedeutet der Ausfall für seine Zukunft?

Feinste Werbung hatte der 31-Jährige in den vergangenen Wochen für sich betrieben. Und klargestellt, dass auch er, an dem einige vergangenen Sommer bei Bekanntgabe der Leihe gezweifelt haben, eine Daseinsberechtigung im Münchner Starensemble hat. Flick lobte ihn:

" Er hat uns mit seiner Dynamik und seiner Erfahrung sehr, sehr gut getan. "

Umso bitterer nun der Ausfall. Denn nach seiner Genesung steht keineswegs fest, dass er wieder in die Stammelf zurückkehrt. So könnte sein Verbleib über den Sommer hinaus gleich in doppelter Hinsicht fraglich sein. Doch bevor Perisic über seine Zukunft nachdenkt, sollte der Heilungsprozess für ihn derzeit die höchste Priorität haben.

