Die Profis des FC Bayern treten am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (20:45 Uhr im Liveticker) erstmals in ihren neuen Trikots an. Grundsätzlich erinnert das Dress stark an das Heimtrikot aus der Spielzeit 2016/17.

Im Gegensatz zum aktuellen Heimtrikot, das überwiegend aus verschiedenen Rottönen besteht, wurden beim neuen Dress mehrere Weißakzente verwendet.

Die drei Streifen des Sponsors "Adidas", die an der Seite angebracht sind, sind ebenso in Weiß gehalten wie der ausgeschnittene V-Kragen.

DFB-Pokal Flick macht Hoffnung: Bayern-Star Thiago fit für Frankfurt VOR EINEM TAG

Klassiker: So sieht das neue Heim-Trikot der Bayern aus

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick kämpft am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (20:45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) um den Einzug in das Endspiel in Berlin. Für den deutschen Rekordmeister wäre es insgesamt der 24. Finaleinzug. Bislang konnten die Münchener den Pott 19 Mal gewinnen.

Serge Gnabry im neuen Trikot des FC Bayern, Quelle: adidas Fotocredit: Eurosport

