Sport-Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer Leverkusen schöpft vor dem Pokalfinale gegen Bayern München Mut aus der besonderen Charakteristik des Wettbewerbs. "Wenn du als Verein in einer Liga mit den Bayern spielst, wird die Meisterschaft erstmal schwer. Aber der DFB-Pokal ist der Wettbewerb, wo du auch mal vor ihnen stehen kannst", sagte der 60-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.

Verbalathleten - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Und lieferte sogleich den Beleg hinterher: "Acht Mal in Folge Deutscher Meister - aber eben nicht acht Mal Pokalsieger. In einem DFB-Pokalfinale ist immer was möglich", sagte der einstige Weltklassestürmer. Auch wenn die Münchner im Pokalwettbewerb in den letzten acht Jahren "nur" viermal triumphierten, ist sich Völler der Schwere der Aufgabe allerdings bewusst.

3. Liga Nach zwei Remis gegen Lok Leipzig: SC Verl steigt in die dritte Liga auf VOR 5 STUNDEN

"Wir spielen gegen die momentan wohl beste Mannschaft in Europa - da muss viel zusammen kommen, aber wir werden alles in die Waagschale werfen und ihnen das Leben gehörig schwer machen", sagte der Weltmeister von 1990.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Mit sofortiger Wirkung: Tönnies legt bei Schalke alle Ämter nieder

Play Icon WATCH Bedient sich Pep in Dortmund? ManCity hat angeblich BVB-Verteidiger im Visier 00:02:13

Bundesliga Watzke kündigt Transfer-Stopp beim BVB an VOR 6 STUNDEN