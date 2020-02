Am 4. und 5. Februar findet das Achtelfinale im DFB-Pokal statt. Gesucht werden die besten acht Teams. Mit im Turnier befinden sich u.a. noch Bundesligisten wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, der SV Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, der FC Schalke 04, Hertha BSC, der RB Leipzig, der TSG 1899 Hoffenheim, Union Berlin und Fortuna Düsseldorf.

DFB-Pokal | Alle Spiele und Ansetzungen:

Dienstag, 04.02., 18:30 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 3:1 (1:0)

- RB Leipzig 3:1 (1:0) Dienstag, 04.02., 18:30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf 2:5 (2:1)

1. FC Kaiserslautern - 2:5 (2:1) Dienstag, 04.02., 20:45 Uhr: FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:2 (2:2, 0:2) n. V.

- Hertha BSC 3:2 (2:2, 0:2) n. V. Dienstag, 04.02., 20:45 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:2 (2:0)

- Borussia Dortmund 3:2 (2:0) Mittwoch, 05.02., 18:30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)

- VfB Stuttgart 2:1 (0:0) Mittwoch, 05.02., 18:30 Uhr: SC Verl - 1. FC Union Berlin 0:1 (0:0)

SC Verl - 0:1 (0:0) Mittwoch, 05.02., 20:45 Uhr: FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 4:3 (3:1)

- TSG 1899 Hoffenheim 4:3 (3:1) Mittwoch, 05.02., 20:45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC 5:3 (0:0) n. E.

DFB-Pokal live im TV

Sky bietet bei Sky Sport 1 die Konferenzschaltung zu allen Matches an. Auf Sky Sport 2 bis Sky Sport 5 werden jeweils die Einzelmatches übertragen.

Das Match Werder Bremen - Borussia Dortmund am Dienstag um 20:45 Uhr sowie das Spiel FC Bayern - Hoffenheim am Mittwoch um 20:45 Uhr werden zudem live im Free-TV in der ARD gezeigt.

Das Spiel Eintracht Frankfurt - RB Leipzig am Dienstag um 18:30 Uhr wird zudem bei Sport1 gezeigt.

DFB-Pokal im Livestream

Bei SkyGo gibt es alle Matches im Livestream. Die beiden Partien, die in der ARD übertragen werden, werden zudem auch bei sportschau.de im Livestream gesendet. Das Spiel zwischen Frankfurt und Leipzig wird zudem bei Sport1 im Livestream gezeigt und auf Youtube gestreamt.

Video - Flick trotz Sieg: "60 Minuten nicht Bayern-like" 01:18

DFB-Pokal: Achtelfinale im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich über das Achtelfinale im DFB-Pokal. Hier gibt es auch Liveticker zu allen Matches.

DFB-Pokal: Viertelfinal-Auslosung heute

Die Viertelfinals werden am Sonntag, 9. Februar um 18:00 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die "ARD" überträgt die Auslosung live. Gespielt wird am Dienstag, 03. März und Mittwoch 04. März 2020.

DFB-Pokal: 2. Runde

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim 0:2 (0:0)

0:2 (0:0) 1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln 3:2 (0:0)

- 1. FC Köln 3:2 (0:0) SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 1:3 (1:1)

1:3 (1:1) Hamburger SV - VfB Stuttgart 1:2 n.V.

1:2 n.V. VfL Bochum - Bayern München 1:2 (1:0)

1:2 (1:0) SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC 0:1 (0:0)

0:1 (0:0) Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn 07 1:0 (1:0)

- SC Paderborn 07 1:0 (1:0) Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 2:3 (0:3)

2:3 (0:3) 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 6:5 i.E.

- 1. FC Nürnberg 6:5 i.E. SC Verl - Holstein Kiel 8:7 i.E.

- Holstein Kiel 8:7 i.E. VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:6 (0:1)

1:6 (0:1) Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 4:1 (4:1)

- 1. FC Heidenheim 4:1 (4:1) Fortuna Düsseldorf - Ergebirge Aue 2:1 (1:1)

- Ergebirge Aue 2:1 (1:1) Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:0)

- Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:0) Hertha BSC - Dynamo Dresden 5:4 i.E.

5:4 i.E. FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)

DFB-Pokal: 1. Runde

KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

0:2 (0:0) FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

0:1 (0:0) SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

0:1 (0:1) 1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05 2:0 (0:0)

- 1. FSV Mainz 05 2:0 (0:0) Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen 1:4 (0:2)

1:4 (0:2) TuS Dassendorf - Dynamo Dresden 0:3 (0:1)

0:3 (0:1) FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf 1:3 n.V.

1:3 n.V. SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 0:5 (0:1)

0:5 (0:1) FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)

0:1 (0:1) SC Verl - FC Augsburg 2:1 (2:0)

- FC Augsburg 2:1 (2:0) Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue 1:4 (1:1)

1:4 (1:1) 1. FC Magdeburg - SC Freiburg 0:1 n.V.

0:1 n.V. Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim 4:5 i.E.

4:5 i.E. KSV Baunatal - VfL Bochum 2:3 (2:1)

2:3 (2:1) SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1)

0:2 (0:1) Atlas Delmenhorst - Werder Bremen 1:6 (1:4)

1:6 (1:4) FSV Salmrohr - Holstein Kiel 0:6 (0:1)

0:6 (0:1) Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin 0:6 (0:1)

0:6 (0:1) SV Rödinghausen - SC Paderborn 2:4 i.E.

2:4 i.E. Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 3:5 (2:2)

3:5 (2:2) FC Oberneuland - SV Darmstadt 98 1:6 (0:3)

1:6 (0:3) 1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg 3:2 (0:0)

- Jahn Regensburg 3:2 (0:0) VfB Lübeck - FC St. Pauli 3:4 i.E.

3:4 i.E. VfB Eichstätt - Hertha BSC 1:5 (0:3)

1:5 (0:3) VfL Osnabrück - RB Leipzig 2:3 (1:3)

2:3 (1:3) Chemnitzer FC - Hamburger SV 5:6 i.E.

5:6 i.E. MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (2:0)

- SpVgg Greuther Fürth 2:0 (2:0) SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln 2:3 i.E.

2:3 i.E. Hallescher FC - VfL Wolfsburg 3:5 n.V.

3:5 n.V. Karlsruher SC - Hannover 96 2:0 (0:0)

- Hannover 96 2:0 (0:0) Hansa Rostock - VfB Stuttgart 0:1 (0:1)

0:1 (0:1) Energie Cottbus - Bayern München 1:3 (0:1)

Das könnte Dich auch interessieren: Pokal-Aufreger: Warum der BVB keinen Elfer und Moisander nicht Rot bekam