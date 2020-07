Während in vielen europäischen Ligen die laufende Saison erst zu Ende geht und auch hierzulande bei den Amateuren noch Entscheidungen ausstehen, blickt der deutsche Fußball dennoch schon auf die Saison 2020/2021. Am heutigen Sonntag wird um 18:30 Uhr die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde ausgelost. Gespielt wird vom 11. bis 14. September 2020. Eurosport.de berichtet von der Auslosung im Liveticker.

11:10 Uhr - Nicht alle Vereine stehen fest

Und noch etwas ganz Entscheidendes ist in diesem Jahr anders: Da bisher nur im deutschen Profifußball die Saison zu Ende gespielt werden konnte, stehen zahlreiche Teilnehmer der 1. Pokal-Hauptrunde noch gar nicht fest. Die Pokalwettbewerbe der Landesverbände, deren Sieger sich für den DFB-Pokal qualifizieren, müssen erst noch ausgespielt werden. Somit sind bisher nur die 40 Profimannschaften aus den ersten drei Ligen qualifiziert. Hinzu kommen noch die 21 Landespokalsieger, die größtenteils beim "Finaltag der Amateure" am 22. August ermittelt werden, und drei weitere Vertreter aus den drei Landesverbänden aus Bayern, Niedersachsen und Westfalen, denen die meisten Herrenmannschaften angehören. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kommen heute Platzhalter zum Einsatz.

11:05 Uhr - Die beiden Losfeen

Losfeen gibt es diesmal dennoch. Es sind DFB-Präsident Fritz Keller und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich.

11:00 Uhr - Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders

Manch einer fragt sich jetzt vielleicht: "Auslosung in Köln? Fand sie sonst nicht immer in Dortmund statt?" Richtig, in den vergangenen Jahren wurde die DFB-Pokal-Auslosung regelmäßig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vor Live-Publikum abgehalten. Dazu wurden Vertreter der im Pokal vertretenen Klubs eingeladen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der daraus resultierenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen kann die Auslosung in dieser Form jedoch nicht durchgeführt werden. Daher werden die Lose heute in einem TV-Studio in Köln gezogen.

10:50 Uhr - Herzlich willkommen

Herzlich Willkommen zum Eurosport-Liveticker zur Auslosung der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde der Saison 2020/2021. Wir begleiten euch durch die Auslosung, die um 18:30 Uhr in Köln beginnt.

