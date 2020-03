LIVETICKER | Die Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals

+++ Hier klicken zum Aktualisieren +++

18:00 Uhr - Die Ziehung beginnt in wenigen Momenten

Die "ARD" begrüßt die Zuschauer zur Ziehung. Gleich erfahren wir die Halbfinal-Paarungen.

17:45 Uhr - Bayern sind die aktuellen Champions

Der FC Bayern München gewann den DFB Pokal in der vergangenen Saison mit einem 3:0-Erfolg gegen RB Leipzig im Finale im Berliner Olympiastadion. Der Rekordmeister ist mit 19 Siegen auch der Rekordchampion des DFB-Pokals.

17:40 Uhr - Frankfurt fühlt sich wohl im Pokal

Die Eintracht feierte in diesem Jahr den dritten Halbfinal-Einzug aus den letzten vier DFB-Pokal-Spielzeiten. In den Saisons 2016/17 und 2017/18 konnten die "Adler" anschließend sogar in das Endspiel einziehen. 2018 entschied man unter Ex-Bayern-Coach Niko Kovac das Endspiel gegen die Münchner mit 3:1 für sich und krönte sich dadurch zum Champion.

17:35 Uhr - Nur ein Lostopf

Bei der Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals gibt es nur einen Lostopf. Das heißt, alle Teilnehmer werden aus dem selben Topf gezogen, lediglich das Heimrecht der Saarbrückener steht schon vorher fest.

17:30 Uhr - Der Weg des 1. FC Saarbrücken ins Halbfinale

1. Runde: 1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg 3:2

2. Runde: 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt 3:2

Achtelfinale: 1. FC Saarbrücken - RB Leipzig 5:3 n.E.

Viertelfinale: 1. FC Saarbrücken - Werder Bremen 8:7 n.E.

17:30 Uhr - Der Weg von Eintracht Frankfurt ins Halbfinale

1. Runde: Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 3:5

2. Runde: FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 1:2

Achtelfinale: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 3:1

Viertelfinale: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:0

17:30 Uhr - Der Weg von Bayer 04 Leverkusen ins Halbfinale

1. Runde: Alemania Aachen - Bayer 04 Leverkusen 1:4

2. Runde: Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn 1:0

Achtelfinale: Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2:1

Viertelfinale: Bayer 04 Leverkusen - Union Berlin 3:1

17:30 Uhr - Der Weg des FC Bayern ins Halbfinale

1. Runde: Energie Cottbus - FC Bayern 1:3

2. Runde: VfL Bochum - FC Bayern 1:2

Achtelfinale: FC Bayern - TSG Hoffenheim 4:3

Viertelfinale: FC Schalke 04 - FC Bayern 0:1

17:15 Uhr - Sonderregelung bei Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken ist mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf überraschend und als erster Regionalligist in das DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Auch im Halbfinale gilt die Regel, dass der unterklassige Verein ab der 3. Liga Heimrecht erhält., somit haben die Saarländer automatisch ein Heimspiel.

Hallo und herzlich Willkommen

Frederic von Moers heißt sie herzlich Willkommen zum Liveticker der DFB-Pokal-Auslosung für das Halbfinale. Der FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Saarbrücken wollen erfahren gegen wen man um den Einzug in das Endspiel in Berlin am 23. Mai kämpfen muss. Um 18:00 Uhr startet die Auslosung, die Losfee spielt die deutsche Frauennationaltorhüterin Almuth Schult.

