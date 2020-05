Die Politik hat grünes Licht für die Durchführung des DFB-Pokal-Halbfinales zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt gegeben. Wie die bayerische Staatsregierung mitteilte, können die Spiele des Pokals, der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga unter Einhaltung von Hygienekonzepten wieder stattfinden. Das Duell des Rekordpokalsiegers mit der Eintracht soll am 9. oder 10. Juni steigen.

Das Finale in Berlin ist für den 4. Juli angesetzt.

Bundesliga "Fußball für Helden": Bayern, Inter und Real spielen für guten Zweck VOR 7 STUNDEN

Im zweiten DFB-Pokal-Halbfinale stehen sich der Viertligist 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen gegenüber. Über eine politische Erlaubnis für die Austragung der Partie gab es zuletzt noch keine Informationen.

Die Saarbrücker dürfen derzeit mit einer Genehmigung der örtlichen Staatskanzlei in Gruppen trainieren. Bundesligist Leverkusen war am vergangenen Montag im Zuge des Liga-Restarts wieder in den Spielbetrieb eingestiegen.

(SID)

