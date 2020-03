Im Pokalviertelfinale müssen sowohl der FC Schalke 04 als auch Titelverteidiger FC Bayern München einige Ausfälle verkraften. Bei den Hausherren fehlen unter anderem Omar Mascarell (Adduktorenverletzung), Daniel Caligiuri (Innenbandverletzung), Suar Serdar (Zehenbruch) und Ozan Kabak (Beckenverletzung).

David Wagner nimmt gleich fünf Wechsel im Vergleich zum desaströsen Ligaauftritt in Köln (0:3) vor. Timo Becker, Jean-Clair Todibo, Guido Burgstaller und Rabbi Matondo sind neu dabei. Im Tor ersetzt zudem Markus Schubert den zuletzt unsicheren Alexander Nübel. Nübel nimmt auf der Bank Platz. Dort sitzen auch zunächst Amine Harit, Benito Raman und Michael Gregoritsch, die noch gegen den FC begannen. Kabak ist verletzt gar nicht erst im Kader.

FC Bayern: Goretzka und Tolisso neu dabei

Der FC Bayern muss auf Toptorjäger Robert Lewandowski (Schienbeinverletzung) und Kingsley Coman (Zerrung) verzichten. In der Defensive fallen zudem die beiden Weltmeister Jérôme Boateng (Magen-Darm-Grippe) und Lucas Hernández (Sehnenreizung) aus.

Im Vergleich zum Ligasieg in Hoffenheim (6:0) nimmt Flick zwei Änderungen vor. Für den erkrankten Boateng spielt Benjamin Pavard in der Innenverteidigung. Joshua Kimmich rückt hinten rechts in die Abwehrkette und wird im zentralen Mittelfeld durch den neu ins Team kommenden Corentin Tolisso ersetzt. Zudem spielt Leon Goretzka von Anfang an, während Youngster Joshua Zirkzee erstmal nur auf der Bank Platz nimmt.

Die Aufstellungen:

So spielt der FC Schalke 04: Schubert - Oczipka, Todibo, Nastasic, Becker, Kenny - Boujellab, McKennie, Schöpf - Burgstaller, Matondo.

Ersatzbank: Nübel, Thiaw, Harit, Mercan, Raman, Gregoritsch, Kutucu.

So spielt der FC Bayern München: Neuer - Davies, Alaba, Pavard, Kimmich - Tolisso, Thiago, Goretzka - Coutinho, Müller, Gnabry.

Ersatzbank: Ulreich, Mai, Odriozola, Cuisance, Martínez, Arp, Batista Meier, Dajaku, Zirkzee.

