Im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt es im Bremer Weserstadion zum Bundesliga-Duell zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Dortmund. Beide Vereine trafen schon in der vergangenen Pokal-Saison in der Runde der letzten 16 aufeinander. Vor fast genau einem Jahr siegten die Bremer in Dortmund mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Dafür will sich der BVB natürlich diesmal revanchieren. Angesichts der aktuellen Erfolgsserie von drei Siegen in Folge und 15 Toren reisen die Westfalen als Favorit nach Bremen. Zumal der SVW zuletzt zwei Spiele verlor und auf dem Relegationsplatz liegt.

Werder Bremen - BVB: DFB-Pokal-Achtelfinale live im TV

Das Achtelfinalspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund beginnt am Dienstag, 4. Februar, um 20:45 Uhr. Das Match wird live in ARD übertragen.

DFB-Pokal: Bremen - Dortmund im Livestream

Die ARD zeigt das Spiel parallel zur TV-Übertragung auch im Livestream.

Werder - BVB: Das DFB-Pokal-Match im Liveticker

Eurosport.de hält euch natürlich über alle Achtelfinalspiele im DFB-Pokal auf dem Laufenden. Wir bieten zum Spiel Werder Bremen - Borussia Dortmund auch einen Liveticker an.

Bremen - Dortmund: DFB-Pokal live im Radio

Die ARD bietet online auf sportschau.de auch einen Audiostream zu allen Achtelfinalspielen an. Hier könnt ihr auch das Match zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund mitverfolgen.

Bremen - Dortmund | Die vergangenen zehn Begegnungen

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

28.09.2019: Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2 04.05.2019: Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:2

Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:2 05.02.2019: Borussia Dortmund - Werder Bremen 5:7 n. E. (DFB-Pokal)

Borussia Dortmund - Werder Bremen 5:7 n. E. (DFB-Pokal) 15.12.2018: Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 29.04.2018: Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 09.12.2017: Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2

Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2 20.05.2017: Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3

Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3 21.01.2017: Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 02.04.2016: Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:2

Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:2 31.10.2015: Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:3

