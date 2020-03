Noch immer ist Kohfeldt, noch immer sind die Hanseaten schwer verstimmt. "Die Hauptmotivation ziehen wir daraus, dass eine schlechte Entscheidung gegen uns getroffen wurde", sagte Kohfeldt.

Werder fühlt sich benachteiligt

Die Partie am Mittwoch in Frankfurt (20.45 Uhr/ARD und Sky) hätte eigentlich das zweite Kräftemessen binnen vier Tagen mit den Hessen sein sollen. Doch die Deutsche Fußball Liga (DFL) sagte die Bundesliga-Partie am Sonntag mit Rücksicht auf die Eintracht ab, deren Europa-League-Duell mit Salzburg wegen eines Orkans verschoben worden war.

Kohfeldt und die Bremer sehen darin einen "klaren Nachteil in zwei Wettbewerben" für ihr Team, wie der 37-Jährige am Dienstag sagte. Werder hatte die Belastung der Eintracht durch die schnelle Spielfolge mit Auftritten im Europacup, in der Bundesliga und im Pokal für sich nutzen wollen. Nun fehlte Kohfeldts Team die Chance, sich durch einen möglichen Sieg vor eigener Kulisse wieder an die Nichtabstiegsplätze heranzukämpfen. Und im Pokal ist der Gegner entgegen der ursprünglichen Planungen ausgeruht.

Eintracht verteilt Seitenhiebe

Die Nachricht von der Spielverschiebung hatte schon am Freitag auch bei Werders Geschäftsführer Frank Baumann größeren Frust ausgelöst, die Eintracht begrüßte sie in Person von Sportvorstand Fredi Bobic dagegen als "einzig richtige Entscheidung". Bis zum Tag vor dem Pokalspiel hatten sich die Wogen noch nicht geglättet.

Trifft mit Frankfurt am Samstag auf Leipzig: Adi HütterSID

Frankfurts Coach Adi Hütter erlaubte sich einen Seitenhieb gegen Kohfeldt:

" Ich benötige keine Motivationsschübe von außen. Es genügt die Möglichkeit, in das Halbfinale einzuziehen. Ich habe Verständnis für die Bremer, denn jeder kämpft für seinen Verein und für seinen Vorteil. Aber ich appelliere auch an die Empathie. "

Natürlich wurde auch über den Sport gesprochen. Hütter schätzt die sportliche Situation seines Klubs als positiv ein, die Chancen eine richtig starke Saison aus der guten Ausgangsposition im Pokal und im Europacup zu machen, sind vorhanden. Dass Werder aber in dem Wettbewerb ein anderes Gesicht zeigen kann als zuletzt in der Liga, ist allen bewusst.

Der Vorstoß ins Halbfinale der letzten Saison und der erneute Coup im Februar gegen Borussia Dortmund machen den Bremern Mut. Zumindest für einen Abend will Werder den Abstiegskampf bei Flutlicht aus den Köpfen verdrängen und aus Frust Freude werden lassen. Ein Sieg gegen die Eintracht würde Kohfeldt und Co. wohl besonders gut schmecken.

