In der ersten Runde des DFB-Pokals spielt der 1. FC Düren gegen den FC Bayern München. Titelverteidiger Bayern geht als großer Favorit in die Partie.

Das Heimrecht wurde getauscht. Das Match findet in der Allianz Arena in München statt. Zuschauer sind aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Aufstellungen: So sieht Bayerns Debütanten-Elf gegen Düren aus

Zwischen den Auftritten in den Nationalmannschaften und dem kommenden Bundesligaspiel wird es für einige Spieler des Rekordmeisters aber dennoch ein enger Terminkalender. Wahrscheinlich ist, dass Trainer Hansi Flick daher bei der Aufstellung rotiert.

Anstoß im Spiel zwischen dem 1. FC Düren und dem FC Bayern München im DFB-Pokal ist am Donnerstag, 15. Oktober, um 20:45 Uhr .

"Sport 1" und "Sky Sport 1" übertragen live im TV aus der Allianz Arena in München.

"Sport 1" zeigt das Match im kostenlosen Livestream auf ihrer Website. "Sky" bietet die Partie im Livestream bei "SkyGo" an.

Bei Eurosport.de bekommt ihr alle News und Informationen zum DFB-Pokal. Hier bieten wir auch einen Liveticker zu Düren gegen die Bayern an.

Fünftligist 1. FC Düren reist für das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal zur Übermannschaft des FC Bayern München. Jeder bei den Amateuren will das "Spiel des Lebens" in der Münchner Allianz Arena genießen. Einfach wollen sie es den Bayern aber nicht machen. Seit Kurzem hat Düren sogar einen Ex-Bundesligaprofi im Kader und ganz ohne Ehrgeiz geht der Underdog natürlich nicht in die Partie. | Zum Artikel