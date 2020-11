In der ersten DFB-Pokal-Runde muss der FC Schalke 04 gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 antreten. Da das Heimrecht im Vorfeld getauscht wurde, wird die Partie am Dienstag, 3. November um 16:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen. Das Erstrundenspiel steigt erst Anfang November, weil es aufgrund des Abbruchs der Regionalliga Bayern eine juristische Auseinandersetzung zwischen Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) gab.