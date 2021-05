2017 gewann Borussia Dortmund den DFB-Pokal zum vierten und bislang letzten Mal.

In diesem Jahr soll der fünfte Streich folgen, zumal sich der BVB in der Meisterschaft schwer tut und in der Champions League im Viertelfinale an Manchester City scheiterte. Im Finale käme es zum Duell mit RB Leipzig, das sein Halbfinale bei Werder Bremen mit 2:1 nach Verlängerung gewann.