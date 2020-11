In der ersten DFB-Pokal-Runde muss der FC Schalke 04 gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 antreten. Da das Heimrecht im Vorfeld getauscht wurde, wird die Partie am Dienstag, 3. November um 16:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen. Das Erstrundenspiel steigt erst Anfang November, weil es aufgrund des Abbruchs der Regionalliga Bayern eine juristische Auseinandersetzung zwischen Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) gab.

Nach dem Abbruch der Saison 2019/2020 in der Regionalliga Bayern war Türkgücü München als klarer Tabellenführer zum Meister und Drittliga-Aufsteiger ernannt worden. Der Klub sah sich damit auch als rechtmäßiger bayerischer Vertreter im DFB-Pokal. Der BFV nominierte stattdessen den 1. FC Schweinfurt 05. Dagegen klagte jedoch Türkgücü und bekam vom Landgericht München Recht. Das Landgericht gab der einstweiligen Verfügung statt, weshalb das ursprünglich für den 13. September angesetzte Pokalspiel kurzfristig verlegt werden musste.

Am 27. Oktober urteilte schließlich das Nürnberger Schiedsgericht zugunsten Schweinfurts und des Bayerischen Fußball-Verbandes, sodass das Spiel nun mit eineinhalbmonatiger Verspätung stattfinden kann.

Angesichts der sportlichen Krise des FC Schalke ist die Ausgangslage vor dem Spiel in Schweinfurt nicht ganz so eindeutig, wie es auf dem Papier erscheinen mag. Schalke ist seit 22 Pflichtspielen sieglos. Am vergangenen Freitag gab es ein 1:1 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Sollte Schalke auch im DFB-Pokal ausscheiden, dürften die Diskussionen um die Mannschaft und Trainer Manuel Baum noch größer werden. Die Königsblauen stehen mächtig unter Druck.

DFB-Pokal: Schweinfurt - Schalke live im TV

Die Partie 1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 wird am Dienstag, 3. November um 16:30 Uhr angepfiffen. Sky überträgt das Spiel live auf Sky Sport 1 und Sky Sport 3.

Schweinfurt - Schalke im Livestream

"Sky" bietet die Partie im Livestream auf "SkyGo".

Schweinfurt - Schalke im Liveticker

Bei Eurosport.de bekommt ihr alle News und Informationen zum DFB-Pokal. Hier bieten wir auch einen Liveticker zu Schweinfurt gegen Schalke an.

Schweinfurt - Schalke live: Schalke vermeldet vor DFB-Pokalspiel Coronafall bei Profis

Beim FC Schalke 04 ist am Montag, einen Tag vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt 05, ein Coronafall in der Lizenzspielermannschaft aufgetreten. "Der betroffene Spieler befindet sich seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses in häuslicher Quarantäne, ist beschwerde- und symptomfrei", teilten die Königsblauen am Montagabend mit. | Zum ausführlichen Bericht

1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 live: Schalke hofft auf Befreiungsschlag gegen Schweinfurt 05

Jetzt oder nie - gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 könnte Schalke 04 im DFB-Pokal tatsächlich mal wieder gewinnen. Am Dienstag trifft das Team von Manuel Baum auf den Viertligisten. Der Trainer gab zuletzt zu: "Bei uns hängen die Köpfe." Der Bundesligaklub hofft nun auf den Befreiungsschlag im DFB-Pokal-Spiel. Schweinfurt plagt derweil genügend eigene Sorgen. | Zum ausführlichen Artikel

