In der ersten Runde des DFB-Pokals spielt der 1. FC Düren gegen den FC Bayern München. Titelverteidiger Bayern geht als großer Favorit in die Partie.

Das Heimrecht wurde getauscht. Das Match findet in der Allianz Arena in München statt. Zuschauer sind aufgrund der aktuellen Situation der Coronapandemie nicht zugelassen.

Demütiger Wellensittich: So tickt Mini-Xabi Roca

Zwischen den Auftritten in den Nationalmannschaften und dem kommenden Bundesligaspiel wird es für einige Spieler des Rekordmeisters aber dennoch ein enger Terminkalender. Wahrscheinlich ist, dass Trainer Hansi Flick bei der Aufstellung rotiert.

Anstoß im Spiel zwischen dem 1. FC Düren und dem FC Bayern München im DFB-Pokal ist am Donnerstag, 15. Oktober, um 20:45 Uhr .

"Sport 1" und "Sky Sport 1" übertragen live im TV aus der Allianz Arena in München.

"Sport 1" zeigt das Match im kostenlosen Livestream auf ihrer Website. "Sky" bietet die Partie im Livestream bei "SkyGo" an.

Bei Eurosport.de bekommt ihr alle News und Informationen zum DFB-Pokal. Hier bieten wir auch einen Liveticker zu Düren gegen die Bayern an.

Am Donnerstag spielt der FC Bayern München in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde gegen den 1. FC Düren. Die Aufstellung wird für Trainer Hansi Flick trotz der vier Last-Minute-Transfers zu einer großen Herausforderung. Denn die zahlreichen Nationalspieler wird er angesichts von acht Spielen in 24 Tagen schonen müssen. Somit stellt sich die Startelf für Donnerstag fast von selbst zusammen. | Zum Artikel