Die Kohfeldt-Elf schaltete danach aber einen Gang höher und ging mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten mit 2:0 in Führung. Während Theodor Gebre Selassie in der 27. Minute nach starker Flanke von Ludwig Augustinsson noch per Dropkick aus wenigen Metern vergab, machte es der Tscheche in seiner wohl letzten Saison für Werder Bremen kurz darauf besser.