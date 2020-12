Die Partie wird am 22. Dezember (18:30 Uhr) in Augsburg steigen. Zuvor hatten die noch in der Champions League vertretenen Leipziger angestrebt, die Partie wegen des dicht getakteten Spielplans zu verlegen. Damit waren zuvor schon Bayern München und Bayer Leverkusen im Bezug auf ihre Pokalspiele erfolgreich gewesen. Augsburg wollte eine Verschiebung auf den Januar aber nicht, weil der FCA eine zu hohe Belastung der eigenen Mannschaft befürchtete.