Das verlorene Pokalendspiel im vergangenen Jahr nagt immer noch an Bosz. Deswegen "wollen wir es dieses Mal gewinnen", betonte der Coach am Montag vor dem Zweitrunden-Nachholspiel des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag (20.45 Uhr im Liveticker). Der DFB-Pokal sei ein sehr wichtiger Wettbewerb, "weil der Weg sehr kurz ist. Wir haben letztes Jahr gesehen, was das mit der Mannschaft macht, wenn man ein Finale spielt. Und wenn man ein Finale spielt, muss man das Ding auch gewinnen", meinte der Niederländer.