Julian Nagelsmann zu kitzeln, ist meistens keine gute Idee. Der ehrgeizige Trainer von RB Leipzig zieht Motivation aus den kleinsten Dingen wie Baumwurzeln Wasser aus dem Erdboden.

Am Dienstag könnte es der FC Augsburg zu spüren bekommen, der sich gegen eine Verschiebung des Duells im DFB-Pokal gesperrt hatte.

Bundesliga Bender-Zwillinge beenden im Sommer ihre Karrieren VOR EINER STUNDE

Den Leipzigern waren die Hände gebunden, zwei Tage vor Heiligabend geht es zu den Schwaben - und Nagelsmann wird brennen. "Wir sind bereit, das Spiel zu spielen. Das wird Augsburg auch merken", hatte der RB-Coach bereits in der Vorwoche angekündigt, als klar war, dass die Zweitrunden-Partie (18:30 Uhr im Liveticker) unmittelbar vor dem Fest gespielt wird.

Auch für die letzte Aufgabe des Kalenderjahres will der 33-Jährige sein Team ans Limit peitschen. "Ein Selbstläufer wird es nie, aber es ist ein K.o.-Spiel", sagte Nagelsmann: "Da ist die Motivationslage immer ausreichend, um mit voller Spannung in so ein Spiel zu gehen."

FC Augsburg stimmt Verlegung nicht zu

Bis zur vergangenen Woche hatten die noch in der Champions League vertretenen Leipziger angestrebt, die Partie wegen des dicht getakteten Spielplans in den Januar zu verlegen. Damit waren zuvor schon Bayern München und Bayer Leverkusen erfolgreich gewesen. Augsburg stimmte aber nicht zu, weil der FCA eine zu hohe Belastung der eigenen Mannschaft befürchtete.

Dies sei laut Augsburgs Sportchef Stefan Reuter vor allem der Fall, weil der Verein im Januar gegen die unmittelbaren Konkurrenten 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Werder Bremen und Union Berlin spiele. "Diese Mannschaften hätten uns gegenüber dann einen Wettbewerbsvorteil, weil sie im Januar kein Pokalspiel hätten", sagte Reuter dem "Kicker".

Auch Nagelsmann hatte bereits angemerkt, dass die Entscheidung der Augsburger aus "nachvollziehbaren Gründen" erfolgte. Gleichzeitig warb er für Verständnis für die Leipziger Sicht der Dinge.

Es sei ihm vornehmlich um "einen gewissen Freiraum" gegangen, "weil wir im neuen Jahr sehr viele Spiele haben und da zwei, drei Tage mehr Regeneration schon gut getan hätten auf lange Sicht, weil wir einfach auch noch international spielen", so Nagelsmann.

RB Leipzig seit August im Dauereinsatz

In der Tat spielt Leipzig seit dem Restart der Liga im Sommer quasi durch und war im August bis zum Halbfinale in der Champions League vertreten. Englische Woche reihte sich an Englische Woche.

Der Belastung will Nagelsmann nun ein letztes Mal vor Weihnachten trotzen. "Natürlich hat auch Augsburg eine Englische Woche, was sie auch nicht gewöhnt sind. Wir hatten ein paar mehr, aber wir sind guter Dinge und gut präpariert, das Spiel in Augsburg gewinnen zu können."

Geht es nach dem RB-Trainer, bezwingt sein Team den FCA "ohne Verlängerung und Elfmeterschießen", damit alle Beteiligten schnellstmöglich in den kurzen Urlaub über die Feiertage gehen können. Schließlich geht die Saison schon am 2. Januar weiter.

TV-Tipp: Loving Maradona - ein Film über den Mythos Maradona. Am Montag um 20:30 Uhr bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn!

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Spuckattacke: Gladbach reist ohne Thuram nach Elversberg

(SID)

Salihamidzic angriffslustig: "Wir wollen mehr"

Bundesliga Abschiedsspiel gegen Bochum? Lichte in Mainz offenbar vor dem Aus VOR 2 STUNDEN