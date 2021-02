Im Duell des Zweiten der 1. Bundesliga gegen den Zweiten der 2. Bundesliga erwischte der Erstligist aus Leipzig den besseren Start in die Partie und ging nach einem kapitalen Bochumer Abwehrschnitzer in Führung.

Der junge Armel Bella-Kotchap spielte am eigenen Strafraum einen folgenschweren Fehlpass in die Füße von Marcel Sabitzer. Der Österreicher chippte anschließend gefühlvoll in den Lauf des gestarteten Amadou Haidara, der mit einem Kopfball aus kurzer Distanz das frühe 1:0 für den Favoriten besorgte (10.).