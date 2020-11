Mit einigen Wochen Verspätung fand nun auch die letzte Partie der ersten DFB-Pokalrunde statt.

Und die Vorfreude war den Schweinfurtern förmlich anzusehen. Die Franken begannen stürmisch und liefen Schalke hoch an. Die durch die letzten Wochen und Monate verunsicherten Knappen ließen sich so zu einigen Ballverlusten im Aufbauspiel hinreißen.

So kam Schweinfurt gleich zu ersten Chancen. Nach einer Ecke köpfte Kristian Böhnlein am langen Pfosten ans Außennetz (4.), kurz darauf prüfte Adam Jabiri den ins Tor zurückgekehrten Ralf Fährmann mit einem Distanzschuss (9.). Später kam Fährmann nach einem geblockten Schuss gerade noch so vor dem einschussbereiten Benedict Laverty an den Ball (21.)

Schalke hatte zwar mehr Ballbesitz, schaffte es aber nicht, diesen in nennenswerte Aktionen umzusetzen. Die Pässe im Angriffsdrittel gerieten meist zu ungenau. In diesem Sinne entstand die beste Schalker Chance aus einer Einzelaktion. Hamza Mendyl tankte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und passte in den Rückraum. Dort schalteten aber sowohl Steven Skrzypski als auch Vedad Ibisevic zu langsam und verpassten den Ball (26.).

Schalke kam Mitte der ersten Halbzeit etwas besser ins Spiel, trotzdem blieb auch Schweinfurt durch Konter gefährlich. Bei genau einem solchen behauptete sich Martin Thomann im Sprintduell gegen Malick Thiaw und ließ den Schalker Innenverteidiger mit einem Haken aussteigen. Mit der linken Innenseite platzierte Thomann den Ball im langen Eck zur 1:0-Führung für Schweinfurt (37.).

Doch Schalke antwortete direkt mit dem Ausgleichstreffer. Ibisevic verstolperte zunächst eine Ballannahme an der Strafraumkante, doch Skrzybski schaltete schnell und bediente den Stürmer erneut. Im zweiten Versuch schob Ibisevic den Ball flach zum 1:1 ein (39.).

Kurz vor der Pause ging Schalke dann sogar noch in Führung. Ibisevic behauptete einen langen Ball gut und legte auf den schnellen Skrzybski steil. Der schoss aus halblinker Position, doch Torhüter Luis Zwick riss noch eine Hand hoch und lenkte den Ball an die Latte. Von dort landete der Abpraller bei Alessandro Schöpf, der sich um die eigene Achse drehte und durch die Beine von Zwick zum 2:1 einschob (44.).

So ging es aus Schalker Sicht mit einer etwas glücklichen Führung in die Pause. Schweinfurt verfolgte im zweiten Durchgang die gleiche Marschroute wie schon in Halbzeit eins und stand teilweise sehr hoch. Allerdings fand Schalke immer mehr Sicherheit im Passspiel und ließ dadurch weniger zu.

Die erste Gelegenheit hatte Schöpf, dessen Schuss Zwick gut zur Ecke abwehrte (58.). Schweinfurt hatte deutlich weniger Abschlüsse, allerdings bekam der Außenseiter dann doch noch die große Chance auf den Ausgleich. Der zur Halbzeit eingewechselte Salif Sané schlug bei einem hohen Ball Jabiri unabsichtlich ins Gesicht, dennoch gab es dafür zurecht Elfmeter (69.). Amar Suljic trat an und scheiterte mit einem eher unplatzierten Schuss nach rechts an Fährmann (70.).

Auf der anderen Seite hatte Schalke nun deutlich mehr Chancen, von denen Benito Raman (76., 77.) die besten vergab. Dann gelang aber dem auffälligen Schöpf die Vorentscheidung. Der Österreicher zog ansatzlos aus 20 Metern ab und ließ Zwick, dem zusätzlich die Sicht versperrt war, keine Chance - das 3:1 (81.).

Und kurz darauf machte Raman dann endgültig den Sieg klar. Schöpf bediente Raman mit einer Flanke, die der Stürmer mit der Brust mitnahm und dann ins lange Eck zum 4:1 abschloss (86.).

Durch eine bessere zweite Hälfte verdiente sich Schalke am Ende das Weiterkommen, hatte allerdings auch Glück beim vergebenen Elfmeter. Schweinfurt darf stolz auf die gezeigte Leistung sein, wird sicherlich aber auch mit dem Ausgang hadern.

Die Stimmen zum Spiel:

Steven Skrzybski (FC Schalke 04): "Sie haben hoch gepresst. Wir haben ein bisschen gebraucht, um dazu Lösungen zu finden. Die erste Halbzeit war insgesamt nicht gut von uns. Dass nicht jeder vor Selbstvertrauen strotzt, ist auch klar. Wir arbeiten jeden Tag hart und sind froh, dass wir uns heute belohnen konnten. Ich denke, dass das auch jeder einzuordnen weiß. Und am Wochenende wollen wir nachlegen."

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04): "Schweinfurt hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht und hat uns hoch angelaufen. Wir haben trotzdem versucht, von hinten heraus zu spielen und haben denen ein bisschen in die Karten gespielt. Ich glaube, dass es eine Schlüsselszene war, dass Ralle [Fährmann, Anm. d. Red.] den Elfmeter gehalten hat. Wenn die da den Ausgleich machen, wird es für uns wieder schwierig. Ich glaube auch, dass momentan die Köpfer nicht frei sind. Trotzdem, die zweite Halbzeit war besser und am Ende haben wir verdient gewonnen. Jeder weiß, was los ist. Wir haben 22 Spiele in Folge nicht gewonnen. Heute war es wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir wissen auch, dass wir am Samstag gegen Mainz wieder etwas draufpacken müssen."

Manuel Baum (Trainer FC Schalke 04): "Es war heute ein Pokalfight, wie man ihn sich ausmalt. Was extrem auffällig war: Schweinfurt hat fast ausschließlich mit langen Bällen agiert und wir die Eins-gegen-Eins-Duelle in der Verteidigung nicht gewonnen haben. Dadurch haben sie uns das Leben schwer gemacht. Es ist natürlich sehr wichtig, das Erfolgserlebnis. Aber wir wissen auch, dass das Spiel gegen Mainz ein ganz anderes wird."

Tobias Strobl (Trainer 1. FC Schweinfurt 05): "Wir haben uns vorgenommen, dass wir mutig auftreten wollen und dass wir schauen, wo unsere Grenzen sind. Dann wissen wir auch, dass es gewisse Spieldynamiken und gewisse Spielmomente gibt. Und wenn du diese Spielmomente nutzt, dann kannst du eine Sensation schaffen. Und wenn du sie leider nicht nutzt, dann kommt so ein Ergebnis raus. Aber wir sind unfassbar stolz, auf das, was wir geleistet haben."

Luis Zwick (1. FC Schweinfurt 05): "Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Wir haben ein Riesenspiel abgeliefert. Dass wir in Führung gehen, ist Wahnsinn, aber bitter, dass wir so schnell den Ausgleich bekommen haben. Da mussten wir uns natürlich erstmal erholen. Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, wir hauen nochmal alles raus. Wenn der Elfer rein geht, geht das Spiel anders aus. Aber das passiert. Er hat die Verantwortung übernommen und davor Chapeau."

Das fiel auf: Schalker Selbstfindung

Dass die Schalker nach Monaten ohne Sieg kein großes Selbstvertrauen hatten, war zu erwarten. Dennoch verwunderte es, dass die Knappen unter dem Angriffspressing eines Regionalligisten immer wieder gehörig wackelten. Insbesondere der junge Innenverteidiger Thiaw wirkte teilweise überfordert und wurde in der Halbzeit folgerichtig ausgewechselt. Mit der Führung im Rücken wurde Schalke dann aber sicherer in den eigenen Aktionen und ließ in Halbzeit zwei nur noch wenig zu. Dadurch konnte der Revierklub etwas Selbstvertrauen vor dem Duell mit dem direkten Konkurrenten Mainz 05 am kommenden Wochenende tanken.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 273

Lange, lange mussten Schalke-Fans auf den nächsten Sieg ihrer Mannschaft warten. Exakt 273 Tage liegen zwischen dem 3:2-Sieg im DFB-Pokalachtelfinale gegen Hertha BSC, als Schalke letztmals gewann, und dem heutigen Erfolg. In der Liga will Schalke nun nachlegen.

