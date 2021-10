Choupo-Moting kam im Oktober 2020 zum FC Bayern und hat sich seitdem als wertvolle Ergänzung für die Offensive entpuppt.

So auch in dieser Saison. Der 32-Jährige traf sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und in der Champions League. Insgesamt steht Choupo-Moting nach zehn Pflichtspielen bei acht Toren und drei Assists.

In der vergangenen Spielzeit trug der Stürmer wettbewerbsübergreifend 32 Mal das Bayern-Trikot und kam auf neun Treffer sowie einen Assist.

