Bayern-Youngster Jamal Musiala machte ebenfalls mit einer starken Vorstellung auf sich aufmerksam.

Der deutsche Nationalspieler traf doppelt (16., 49.) und war auch am Eigentor der Bremer durch Jan-Luca Warm (27.) entscheidend beteiligt.

Auch Leroy Sané (65.), der am vergangenen Wochenende in der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln von den FCB-Fans ausgepfiffen wurde, trug sich in die Liste der Torschützen ein. Dennoch waren erneut Buhrufe in Richtung des 25-Jährigen zu hören, jedoch größtenteils aus der Bremer Kurve. Von den Bayern-Fans gab es diesmal Applaus.

Bundesliga Delaney-Abgang fix: "Traurig für mich, den BVB zu verlassen" VOR 2 STUNDEN

Für die weiteren Bayern-Tore sorgten die Perspektivspieler Malik Tillman (47.), Michael Cuisance (81.) und Bouna Sarr (86.). Mittelfeldstratege Corentin Tolisso (88.) besorgte den Schlusspunkt.

Die Stimmen zum Spiel:

Jamal Musiala bei "Sky" über ...

... das Spiel: "Es hat ganz viel Spaß gemacht, Tore zu schießen, wieder zu starten und Rhythmus zu bekommen. Das hat mich sehr gefreut."

... die Zielsetzung für das Spiel: "Wir wollten einfach Tore schießen und gut in den Rhythmus kommen, sodass wir in die nächsten Spielen mit Selbstvertrauen reingehen können. Das erste Ziel war, das Spiel zu gewinnen."

... den Kader von Bayern: "Es ist gut für neue Spieler Minuten zu bekommen, weil es in der Bundesliga immer auf einem hohen Level zugeht."

... seine Ambitionen beim FC Bayern: "Ich will weiter 100 Prozent geben, meine Position behalten und immer performen. Ich versuche mich auf meine Leistung zu konzentrieren und ein hohes Niveau zu halten. Ich gebe mein Bestes."

... seine Ambitionen bei der Nationalmannschaft: "Es wäre ein Traum in der Nationalmannschaft dabei zu sein, aber ich muss hier die Leistung zeigen. Hoffentlich bin ich dann im Kader dabei."

... den Bremer SV: "Sie waren ganz freundlich, es war ein gutes Spiel. Die Fans sind ganz cool hier, es hat Spaß gemacht."

... Eric Maxim Choupo-Moting: "Er ist ein Topspieler, es macht Spaß ihm zuzuschauen."

Eric Maxim Choupo-Moting bei "Sky" über ...

... die Leistung der Bayern: "Ich sag's mir selber und jedem einzelnen immer: Egal, ob man viel spielt oder nicht, wenn man die Chance bekommt, soll man Gas geben und alles geben. Jedes Spiel ist wichtig, es war eine Pflichtspielaufgabe. Wir haben uns von der ersten bis zur letzten Minute reingehauen, deswegen ist das Spiel so hoch verdient für uns ausgegangen. Es waren sehr viele schöne Tore und gute Kombinationen dabei. Ein gelungener Abend."

... seinen Viererpack: "Auf dem Bolzplatz habe ich schon auch mal einen Fünfer- und Sechserpack gemacht, aber ich glaube es ist mein erster Vierpack in meiner Profi-Zeit gewesen. Schöne Sache definitiv, aber das Wichtigste ist, dass es heute sehr viel Spaß gemacht hat und dass wir das Ding heute klar gewonnen haben. Ich freue mich über jedes Tor und jede Vorlage."

... die zweite Hälfte und sein viertes Tor: "Ja, da habe ich erstmal dem Jamal (Musiala, Anm. d. Red) eins aufgelegt, die anderen waren ja auch mal dran. Ich finde es schön, wenn es auch so verteilt ist."

... die Zielsetzung für das Spiel: "Er vermittelt uns schon, dass wir Spaß bei der Sache haben sollen, weil das auch immer das Wichtigste beim Fußball ist. Man muss Spaß bei der Arbeit haben und versuchen das umzusetzen, was der Trainer einem vorgibt. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das zu perfektionieren und mehr Automatismen zu finden, aber heute waren sehr viele positive Dinge dabei. Es war heute wieder eine durchgewürfelte Mannschaft, deswegen umso besser für jeden Einzelnen."

Joshua Kimmich bei "Sky" über ...

... Choupo-Moting: "Der Choupo hat heute ein super Spiel gemacht, ich weiß gar nicht wie viele Tore er gemacht hat. Viele Dinge zeichnen ihn aus. Sportlich ist er einer, den wir immer reinwerfen können, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Spielerisch ist er ein Topspieler, hat auch immer das Auge für den Mitspieler, so wie beim Tor von Bouna Sarr, das er super vorbereitet hat. Aber gerade auch in der Kabine ist er wirklich wichtig. Ein sehr positiver Typ. Er gibt immer Gas, spricht einige Sprachen. Von daher ist er wirklich ein wichtiger Faktor für uns."

... seinen persönlichen Torrekord: "In meiner aktiven Zeit waren zwei Tore für Bayern das höchste der Gefühle. Bei meinem Dorfverein früher habe ich auch immer noch getroffen, aber je höher es ging, desto weniger waren dann die Tore."

... die Zielsetzung der Bayern für das Spiel: "Wir sind gar nicht ganz so gut ins Spiel gekommen, gerade die ersten fünf Minuten. Da haben die Bremer noch frech mitgespielt und hatten ein, zwei Torabschlüsse. Aber dann hatten wir es im Griff und wollte es auch sehr seriös dann zu Ende spielen."

... seine Vertragsverlängerung: "Im Endeffekt ein gutes Gefühl, wenn man selbst die Entscheidung trifft, wenn man mitbekommt was gesprochen wird, wenn man es selber beeinflussen kann. Deshalb ist es im Endeffekt ein ganz gutes Gefühl, wenn man weiß, ich habe die Entscheidung getroffen und das ist gut so."

... über die Pfiffe gegen Leroy Sané: "Ja klar, ich glaube, dass der Leroy generell weiß, dass wir alle hinter ihm stehen, dass wir alle wissen, was er drauf hat; und ich bin mir ganz sicher, dass er das diese Saison auch noch zeigen wird."

Das könnte Dich auch interessieren: PSG-Sportdirektor bestätigt Mbappés Wechselwunsch und attackiert Real

Nagelsmann lobt Kimmichs Verhandlungsgeschick: "Unglaublich intelligent"

DFB-Pokal Rekordspieler im DFB-Pokal: Müller zieht an zwei Bayern-Legenden vorbei VOR 2 STUNDEN