Irgendwann holte sich Daniel Heuer Fernandes eine schwarze Jacke, dem Pokal-Helden war kalt geworden. Aber die Party fiel nach dem Coup des Hamburger SV eben ein bisschen länger aus. Und natürlich kostete Heuer Fernandes den Jubel über den Einzug ins Halbfinale voll aus. Immer wieder wurde der Torwart von den 25.000 Fans gefeiert, auch auf der Ehrenrunde durch das Volksparkstadion stand Heuer Fernandes im Mittelpunkt, musste abklatschen, winken, für Fotos posieren.

"Dafür spielst du Fußball, für solche Pokalabende", sagte Heuer Fernandes, nachdem der HSV gegen den Karlsruher SC zum dritten Mal in Serie die nächste Pokal-Runde im Elfmeterschießen erreicht hatte , bei "Sky". Und der 29-Jährige hätte kein Problem damit, das Finale in Berlin erneut vom Punkt zu erreichen: "Ich liebe es, gerne mehr davon."

0:2 lag der HSV schon hinten, Robert Glatzel rettete den Traditionsklub mit seinem Doppelpack (52./90.+1) noch in die Verlängerung - und dann hatte erneut Heuer Fernandes wie schon gegen Nürnberg und Köln seinen großen Auftritt. Der Keeper hielt die Elfmeter von Marvin Wanitzek und Ricardo van Rhijn, zudem scheiterte noch Daniel O'Shaughnessy - damit dürfen Heuer Fernandes und Co. weiter vom ersten großen Titel seit 35 Jahren träumen.

"Es ist eine Partie, in der alles drin ist und jedes Spiel muss erstmal gespielt werden", sagte Trainer Tim Walter über das anstehende Halbfinale, der Gegner wird am Sonntag ausgelost: "Wir wissen, wer wird sind, haben Respekt und das strahlen wir auch aus."

HSV-Trainer Walter: Heuer Fernandes "steht für all das, was unsere Truppe darstellt"

Wie 2019 könnte der HSV im letzten Spiel vor dem großen Finale in Berlin auf RB Leipzig treffen, zuletzt standen die Hanseaten 1987 im Endspiel - als sie am Ende auch triumphierten.

Dass der HSV im Gegensatz zu Bayern oder Dortmund weiter im Rennen ist, haben sie natürlich ganz besonders Heuer Fernandes zu verdanken. Der Deutsch-Portugiese spielt seit 2019 für den Klub, hat schwierige Zeiten an der Elbe durchgemacht, Konkurrenten wurden ihm vorgezogen. Doch in diesem Jahr ist Heuer Fernandes die unumstrittene Nummer eins. "Ferro", wie er genannt wird, "steht für all das, was unsere Truppe darstellt", sagte Walter voll des Lobes: "Er hat immer eine spielerische Lösung mit dem Ball, ist total charakterstark und restlos überzeugt von dem, was er tut."

Und Sportvorstand Jonas Boldt meinte, der Keeper habe "bisher eine überragende Saison gespielt, ich war mir sicher, dass er mindestens einen hält". Es kam aber bekanntlich noch besser.

"Die Basis ist, Ruhe zu bewahren", sagte Heuer Fernandes über sein Geheimnis im Elfmeterschießen: "Auf diesem Niveau sind die Schützen sehr abgeklärt. Da ist ein Stück weit Glück und ein bisschen Können dabei. Man schaut sich in die Augen. Ich weiß aber nicht, ob es etwas ausmacht." Der HSV darf jedenfalls weiter träumen.

(SID)

