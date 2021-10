Die Bayern scheitern damit bereits zum zweiten mal in Serie in der zweiten Pokalrunde. Vor dem Fernseher musste der erkrankte Julian Nagelsmann zusehen, wie seine Triple-Träume im Borussia-Park begraben wurde.

Insbesondere die französische Innenverteidigung aus Lucas Hernández und Dayot Upamecano erwischte einen rabenschwarzen Abend. Geburtstagskind Upamecano wurde in den Medien dafür heftig kritisiert.

Auch Hasan Salihamidzic fand nach dem Spiel deutliche Worte: "Es war ein kollektiver Blackout", analysierte der Sportvorstand des Rekordmeisters: "Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte."

Die "Bild"-Zeitung warf den Vergleich zum WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien 2014 auf. Die Pressestimmen zur höchsten Pokalniederlage der Münchner:

Deutschland

Bild: "Gladbach zerlegt Meister in Einzelteile: Bayern brutal gedemütigt! NULL – ZU – FÜNF! Bayern erfährt in Gladbach eine der größten Demütigungen seiner Vereinsgeschichte. Was für Brasilien das 1:7 gegen Deutschland ist, ist für die stolzen Münchner jetzt das 0:5 bei der Borussia: ein historisches Debakel!"

Spiegel: "5:0 – Gladbach zerlegt die Bayern! Ohne Trainer Nagelsmann, aber mit einer Reihe nicht-sportlichen Themen reisten die Bayern nach Mönchengladbach. Dort erlebte der Rekordpokalsieger einen denkwürdigen Tag."

Süddeutsche: "Bayerischer Schock mit Tiefenwirkung! Eine Sensation im XXL-Format: Die Borussia aus Mönchengladbach fügt dem FC Bayern die höchste Pokalniederlage seiner Geschichte zu - und hätte noch mehr Tore schießen können."

Sport1: "Historische Bayern-Klatsche im Pokal! Julian Nagelsmann schaut aus dem Home Office zu. Dayot Upamecano steht komplett neben sich."

Kicker: "Gladbach zerlegt Bayern historisch! Münchner scheitern erneut in zweiter Pokalrunde. Der FC Bayern erlebte am Mittwoch in Gladbach einen rabenschwarzen Abend: Die Münchner verloren nach einer indiskutablen Leistung."

Spox: "Furiose Fohlen zerstören Nagelsmanns Triple-Traum."

England

Daily Mail: "Bayern München verliert 0:5 bei Borussia Mönchengladbach in ihrer heftigsten Niederlage seit 43 Jahren trotz einer vollbesetzten Mannschaft."

BBC: "Bayern zerlegt im deutschen Pokal! Bayern München erleidet die höchste Niederlage seit 1978 bei der Zerstörung bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Pokalrunde."

Spanien

AS: "Wahnsinn in Gladbach! Eine Hand voll Tore, um die Bayern aus dem Pokal zu werfen."

Mundo Deportivo: "Große Überraschung im DFB-Pokal! Bayern verprügelt und ausgeschieden. Borussia Mönchengladbachs historischer Sieg gegen den deutschen Meister."

Österreich

Kronen Zeitung: "5:0! Gladbacher 'Fohlen' zertrampeln FC Bayern."

